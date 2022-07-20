Туреччина для українських біженців: посвідка на проживання замість тимчасового захисту

Дія Директиви ЄС щодо статусу тимчасового захисту для українців не поширюється на Туреччину. Але в країні є власні умови для прийому біженців із України, якими багато наших співвітчизників уже активно користуються.

Українці в Туреччині не можуть скористатися статусом тимчасового захисту, як це відбувається в більшості країн Європи. Проте тут є свої можливості легально залишитися. Щоправда, переселенці з туристичною чи гуманітарною посвідкою на проживання не зможуть розраховувати на безплатне медобслуговування, а для працевлаштування доведеться отримати дозвіл на роботу.

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Туреччина: №4 у списку ТОП-10 країн для біженців із України

Кількість переселенців: 145 тис. осіб (станом на 19 травня).

Кількість офіційно зареєстрованих українців: даних немає. За інформацією посла України в Туреччині Василя Боднара, озвученої на початку червня, більшість українців уже виїхали, у країні лишається близько 50 тис. осіб.

[ + – ] Туреччина: №4 у списку ТОП-10 країн для біженців із України Фото: Pexels

Для перетину кордону українцям необхідно мати при собі біометричний чи звичайний закордонний паспорт або ID-картку.

Якщо на дитину немає закордонного паспорта, то питання з її пропуском за свідоцтвом про народження, а також у супроводі представників за довіреністю вирішується в індивідуальному порядку з Державною міграційною службою.

Як переселенці з України можуть залишитися в Туреччині легально

Важливо: Туреччина не надає статусу тимчасового захисту, як це відбувається в ЄС . Громадяни України можуть офіційно залишатися в країні протягом 90 днів у період пів року.

Якщо людина планує залишатися в країні довше, може розглянути такі варіанти:

Отримання короткострокової туристичної посвідки на проживання. Це платна послуга: вартість від 1 тис. лір. Зазвичай її видають на один рік, але українці можуть отримати документ строком на два роки. Заявку можна подати в онлайн-режимі. Важливо: в анкеті обов'язково доведеться зазначити відомості про доходи. Для отримання посвідки також потрібна медична страховка.

Поселення дозволяє легалізувати свій статус у Туреччині, користуватися банківськими (взяти кредит і навіть іпотеку) та соціальними послугами, отримати посвідчення водія, відкрити бізнес.

Отримання короткострокової гуманітарної посвідки на проживання. Видається на рік. Для оформлення обов'язковою є наявність медичної страховки.

Важливо: такий статус можна отримати без біометричного закордонного паспорта, на відміну від туристичної посвідки.

Міжнародний захист (він же — статус біженця). Видається на рік із можливістю продовження. Заявку можна подати як при в'їзді в країну, так і під час безвізового перебування в Туреччині в місцевому відділенні міграційної служби. Важливо: у заяві слід чітко зазначити, що прохання подається про надання статусу міжнародного захисту. Ще один важливий момент — треба обов'язково підтвердити адресу проживання. Це може бути договір оренди житла або лист із готелю.

Під час реєстрації заявника інформують про дату проведення співбесіди. Заявка, подана сім'єю, реєструється як одне прохання, ухвалене рішення поширюватиметься на всіх членів сім'ї. Процес отримання документів може тривати до пів року.

Соціальних виплат для українців у Туреччині не передбачено.

Медична допомога українцям у Туреччині

На іноземців зі статусом міжнародного захисту, які не мають медичного страхування та які не можуть самостійно сплатити медпослуги, поширюється дія Закону про соцзабезпечення й універсальне медстрахування. За них медичні внески сплачує держава. Для отримання короткострокової посвідки на проживання — гуманітарної чи туристичної — потрібна медична страховка. Людина зобов'язана придбати її самостійно.

Чи можна українцям виїжджати за межі Туреччини

При отриманні туристичної чи гуманітарної посвідки на проживання можна вільно виїжджати за межі держави та повертатися. Якщо документи ще не оформлені та перебувають на стадії розгляду, то про виїзд за межі країни слід повідомити міграційній службі.

Працевлаштування українців у Туреччині

Без дозволу на роботу українці з гуманітарним чи туристичним дозволом на проживання не мають права працевлаштуватися.

Особи, які подали прохання про міжнародний захист (статус біженця), можуть працевлаштуватися через шість місяців після подання заяви без оформлення додаткових дозволів.

Навчання дітей українців у Туреччині

При оформленні посвідки на проживання та міжнародного захисту українці можуть віддати дітей у державну турецьку школу. У Стамбулі працює приватна російськомовна школа, вартість навчання — близько 3 тис. євро на рік.

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