900 євро за три місяці. Як Італія приймає в себе біженців із України

Переселенці можуть легально залишитися в Італії на рік, а якщо ситуація з війною не зміниться, цей термін продовжать до трьох років. Фокус дізнався, за яких умов сьогодні приймають українців в Італії.

Біженці з України в Італії мають повідомити місцевим органам влади про своє прибуття в країну протягом перших восьми днів. Після цього зможуть отримати офіційний дозвіл на проживання, що дає доступ до ринку праці та житла.

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Італія: №5 у списку ТОП-10 країн для біженців із України

Кількість переселенців: 141,6 тис. (станом на 28 червня)

Кількість офіційно зареєстрованих українців: 132,6 тис.

[ + – ] Італія: №5 у списку ТОП-10 країн для біженців із України Фото: Pexels

Як українським біженцям набути статусу тимчасового захисту в Італії

Українці в Італії можуть набути статусу тимчасового захисту на 1 рік з можливістю продовження до 3 років. Він передбачає дозвіл на проживання (permesso di soggiorno), доступ до ринку праці та житла. Також це дозволяє відкрити базовий банківський рахунок.

Важливо: оформлення статусу тимчасового захисту в різних регіонах країни може тривати до 4 місяців.

Олена Катаранчук, голова Української правозахисної організації громадян України в Італії "Оберіг", пояснює алгоритм дій для переселенців в Італії:

Перед поїздкою в країну або вже після прибуття туди необхідно заповнити анкету. Ті, хто прибуває на північ країни (Емілія-Романья, Лігурія, Ломбардія, П'ємонт, Венеція) повинні заповнити одну анкету, ті, хто прибуває в інші регіони, — іншу анкету. На кожного члена сім'ї потрібно заповнити окремий документ.

Протягом восьми днів після прибуття необхідно повідомити місцевим органам влади про свою присутність на території країни (dichiarazione di presenza). Для цього слід звернутися до Комісаріату/Головного управління поліції (Questura).

У Комісаріаті також слід уточнити порядок оформлення дозволу на проживання відповідно до статусу (тимчасовий захист, статус біженця, отримання притулку, возз'єднання сім'ї).

У місцевому відділенні санітарної служби (ASL) потрібно зробити запит на отримання тимчасової картки медичного обслуговування.

У деяких провінціях країни Комісаріат під час оформлення дозволу на проживання не видає національний ідентифікаційний код. У цьому випадку громадянин України має самостійно звернутися до податкової служби (Agenzia dell'Entrate).

Вивчення італійської для переселенців є обов'язковим.

Фінансова допомога українцям в Італії

Із 30 квітня українці в Італії можуть отримувати фінансову допомогу в розмірі 300 євро на дорослу та 150 євро на дитину. Виплати розраховані на три місяці. Анкета на отримання допомоги заповнюється лише після оформлення статусу тимчасового захисту й отримання ідентифікаційного коду.

"Якщо ви оформили тимчасовий захист, отримали соцвиплати від держави та вирішили після цього повернутися в Україну, то держава може вимагати у вас повернути гроші", — уточнює Катаранчук.

[ + – ] Заняття з дітьми з України в центрі для біженців у Мілані (Італія) Фото: Getty Images

Медична допомога українцям в Італії

Оформлення статусу тимчасового захисту дає право отримати медичну допомогу в країні. Якщо статус ще не оформлений, то держава все одно гарантує безкоштовне надання невідкладної медичної допомоги, вакцинацію, видачу направлень на клінічні обстеження та видачу необхідних медикаментів. Щоб отримати медичну допомогу, громадянинові України потрібен код STP (straniero temporaneamente presente), який видається в закладах охорони здоров'я.

Чи можна українцям виїжджати за межі Італії?

При поверненні в Україну статус тимчасового захисту анулюється. З дозволом на проживання можна виїжджати в інші країни Шенгенської зони терміном до 90 діб на 180 днів.

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Працевлаштування українців в Італії

Зі статусом тимчасового захисту українці мають доступ до національного ринку праці, але, як наголошує експерт, із працевлаштуванням в Італії зараз складно.

"Роботи за фахом немає, влаштуватися можна офіціантом, кухарем, прибиральницею або на фабриці", — коментує співрозмовниця Фокусу.

Навчання дітей українців в Італії

Після набуття статусу тимчасового захисту українці можуть віддати дитину в безплатну школу. Як уточнює Катаранчук, діти йдуть до освітніх закладів на тих самих правах, що й біженці.

"Якщо батьки хочуть віддати дитину в безплатний дитячий садок, то мають звернутися до соціальних служб, які допоможуть зі оформленням", — пояснює голова правозахисної організації.

Положення українців в Італії: коментар експерта

Олена Катаранчук: "Кожна провінція та місто в Італії трактують Директиву для інтеграції в суспільство українських біженців на підставі своїх адміністративних і політичних поглядів, тобто по-своєму. Рекомендую українцям звертатися до імміграційних і соціальних служб, української асоціації, українських церкв, дипломатичних установ для того, щоб отримати всю необхідну підтримку.

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