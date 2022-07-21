Оккупанты готовят снос домов в Мариуполе: без квартир останутся 8 тысяч человек (фото)

Россияне вместо ремонта 35 жилых домов, которые пострадали от боевых действий, запланировали их демонтаж. При этом работы планируется завершить к этой зиме.

Оккупационные власти Мариуполя Донецкой области хотят снести 35 многоквартирных домов в Центральном районе города уже к зиме этого года. Об этом в Telegram-канале сообщил советник действующего мэра Петр Андрющенко.

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"К зиме оккупанты планируют демонтировать 35… многоквартирных дома, в том числе 12 отнесены к первой очереди", — сказал представитель городской администрации.

Андрющенко также сообщил, что в распоряжении властей Мариуполя оказался план сноса зданий, в соответствии с которым и будут проводиться работы. По его словам, капитальный или текущий ремонт планируется провести только в некоторых детских садах и школах — жилых многоквартирных домов это не коснется.

"Де-факто без жилья останется около 8000 человек из-за уничтожения около 3700 квартир. По предварительным подсчетам из них в городе остается не менее 1500 человек. Этот микрорайон даже не четверть города. Но такая же ситуация по всему Мариуполю", — написал советник мэра.

Андрющенко призвал граждан, все еще не покинувшим Мариуполь, выехать из города, так как вскоре начнется сезон холодов, а подготовку к отопительному сезону оккупанты все еще не проводят. Также он опубликовал примерный список адресов, по которым расположены дома, запланированные к сносу.

Первая очередь (красная отметка на карте):

улица Троицкая, 59

улица Куприна, 65

улица Куприна, 63/89

улица Куприна, 69

улица Куприна, 75

улица Куприна, 77

бульвар Шевченко, 357

бульвар Шевченко, 359

бульвар Шевченко, 359

бульвар Шевченко, 363

улица Солнечная, 1

улица Солнечная, 3

Вторая очередь (оранжевая отметка):

улица Гранитная 128/35

улица Гранитная 162

улица Михаила Грушевского, 20

улица Михаила Грушевского, 14

улица Михаила Грушевского, 19

бульвар Шевченко, 341

бульвар Шевченко, 339

бульвар Шевченко, 287

бульвар Шевченко, 262

бульвар Шевченко, 234

бульвар Шевченко, 270

бульвар Шевченко, 274

улица Куприна, 73

улица Куприна, 75А

улица Троицкая, 44

улица Троицкая, 55

улица Троицкая, 32

улица Филиппа Орлика, 80

проспект Строителей, 166

проспект Строителей, 175

улица Солнечная, 17

улица Солнечная, 9

улица Солнечная, 7

[ + – ] План сноса домов в Мариуполе

Андрющенко призвал мариупольцев, остающихся в оккупированном городе, объединиться и обращаться в "администрации" с требованием предоставить данные по срокам, порядку выселения из квартир, а также по местам хранения вещей. Советник мэра считает, что чем больший возникнет резонанс по этому поводу, тем больше будет шансов на спасение уцелевших вещей и оттягивание сроков сноса зданий.

"К сожалению, вариантов вывоза вещей в больших объемах – нет. Однако напомню, что спасать сейчас стоит только что-то особенно ценное. Даже не стоящее. После победы получаем компенсацию от россиян всего. Даже за это. (Также советую) не рваться в город сразу. Проблемы вы не решите гарантированно, а вот проблем также гарантированно наживете", — написал советник городской администрации.

Также советник мэра выразил мнение, что оккупанты не успеют снести все 35 домов до начала зимы из-за дефицита рабочей силы и надвигающегося сезона холодов.

"Максимум (снесут) 10 домов с красной отметкой (из первой очереди). Тех, что полностью разбиты и сгорели. Пусть разбирают — нем меньше хлопот за возвращение", — добавил Андрющенко.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с питьевой водой и теплоснабжением украинские власти ожидают, что осенью этого года начнется новая волна выезда жителей Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, без жилья в результате российской агрессии остались 100 тысяч мариупольцев.