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Оккупанты готовят снос домов в Мариуполе: без квартир останутся 8 тысяч человек (фото)

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Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал | В Мариуполе готовятся массово сносить дома: известен список адресов

Россияне вместо ремонта 35 жилых домов, которые пострадали от боевых действий, запланировали их демонтаж. При этом работы планируется завершить к этой зиме.

Оккупационные власти Мариуполя Донецкой области хотят снести 35 многоквартирных домов в Центральном районе города уже к зиме этого года. Об этом в Telegram-канале сообщил советник действующего мэра Петр Андрющенко.

"К зиме оккупанты планируют демонтировать 35… многоквартирных дома, в том числе 12 отнесены к первой очереди", — сказал представитель городской администрации.

Андрющенко также сообщил, что в распоряжении властей Мариуполя оказался план сноса зданий, в соответствии с которым и будут проводиться работы. По его словам, капитальный или текущий ремонт планируется провести только в некоторых детских садах и школах — жилых многоквартирных домов это не коснется.

"Де-факто без жилья останется около 8000 человек из-за уничтожения около 3700 квартир. По предварительным подсчетам из них в городе остается не менее 1500 человек. Этот микрорайон даже не четверть города. Но такая же ситуация по всему Мариуполю", — написал советник мэра.

Андрющенко призвал граждан, все еще не покинувшим Мариуполь, выехать из города, так как вскоре начнется сезон холодов, а подготовку к отопительному сезону оккупанты все еще не проводят. Также он опубликовал примерный список адресов, по которым расположены дома, запланированные к сносу.

Первая очередь (красная отметка на карте):

  • улица Троицкая, 59
  • улица Куприна, 65
  • улица Куприна, 63/89
  • улица Куприна, 69
  • улица Куприна, 75
  • улица Куприна, 77
  • бульвар Шевченко, 357
  • бульвар Шевченко, 359
  • бульвар Шевченко, 359
  • бульвар Шевченко, 363
  • улица Солнечная, 1
  • улица Солнечная, 3

Вторая очередь (оранжевая отметка):

  • улица Гранитная 128/35
  • улица Гранитная 162
  • улица Михаила Грушевского, 20
  • улица Михаила Грушевского, 14
  • улица Михаила Грушевского, 19
  • бульвар Шевченко, 341
  • бульвар Шевченко, 339
  • бульвар Шевченко, 287
  • бульвар Шевченко, 262
  • бульвар Шевченко, 234
  • бульвар Шевченко, 270
  • бульвар Шевченко, 274
  • улица Куприна, 73
  • улица Куприна, 75А
  • улица Троицкая, 44
  • улица Троицкая, 55
  • улица Троицкая, 32
  • улица Филиппа Орлика, 80
  • проспект Строителей, 166
  • проспект Строителей, 175
  • улица Солнечная, 17
  • улица Солнечная, 9
  • улица Солнечная, 7
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План сноса домов в Мариуполе

Андрющенко призвал мариупольцев, остающихся в оккупированном городе, объединиться и обращаться в "администрации" с требованием предоставить данные по срокам, порядку выселения из квартир, а также по местам хранения вещей. Советник мэра считает, что чем больший возникнет резонанс по этому поводу, тем больше будет шансов на спасение уцелевших вещей и оттягивание сроков сноса зданий.

"К сожалению, вариантов вывоза вещей в больших объемах – нет. Однако напомню, что спасать сейчас стоит только что-то особенно ценное. Даже не стоящее. После победы получаем компенсацию от россиян всего. Даже за это. (Также советую) не рваться в город сразу. Проблемы вы не решите гарантированно, а вот проблем также гарантированно наживете", — написал советник городской администрации.

Также советник мэра выразил мнение, что оккупанты не успеют снести все 35 домов до начала зимы из-за дефицита рабочей силы и надвигающегося сезона холодов.

"Максимум (снесут) 10 домов с красной отметкой (из первой очереди). Тех, что полностью разбиты и сгорели. Пусть разбирают — нем меньше хлопот за возвращение", — добавил Андрющенко.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с питьевой водой и теплоснабжением украинские власти ожидают, что осенью этого года начнется новая волна выезда жителей Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, без жилья в результате российской агрессии остались 100 тысяч мариупольцев.