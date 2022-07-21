Окупанти готують знесення будинків у Маріуполі: без квартир залишаться 8 тисяч людей (фото)

Росіяни замість ремонту 35 житлових будинків, які постраждали від бойових дій, запланували їхній демонтаж. Водночас роботи планують завершити до цієї зими.

Окупаційна влада Маріуполя Донецької області хоче знести 35 багатоквартирних будинків у Центральному районі міста вже до зими цього року. Про це в Telegram-каналі повідомив радник чинного мера Петро Андрющенко.

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"До зими окупанти планують демонтувати 35… багатоквартирних будинків, зокрема 12 належать до першої черги", — сказав представник міської адміністрації.

Андрющенко також повідомив, що в розпорядженні влади Маріуполя опинився план знесення будівель, відповідно до якого і проводитимуть роботи. За його словами, капітальний чи теперішній ремонт планують провести лише в деяких дитячих садках та школах — житлових багатоквартирних будинків це не торкнеться.

"Де-факто без житла залишиться близько 8 000 осіб через знищення близько 3 700 квартир. За попередніми підрахунками з них у місті залишається не менш як 1 500 осіб. Цей мікрорайон навіть не чверть міста. Але така сама ситуація по всьому Маріуполі", — написав радник мера.

Андрющенко закликав громадян, які досі не покинули Маріуполь, виїхати з міста, бо незабаром розпочнеться сезон холодів, а підготовку до опалювального сезону окупанти досі не проводять. Також він опублікував зразковий список адрес, за якими розташовані будинки, заплановані до знесення.

Перша черга (червона відмітка на карті):

вулиця Троїцька, 59

вулиця Купріна, 65

вулиця Купріна, 63/89

вулиця Купріна, 69

вулиця Купріна, 75

вулиця Купріна, 77

бульвар Шевченка, 357

бульвар Шевченка, 359

бульвар Шевченка, 359

бульвар Шевченка, 363

вулиця Сонячна, 1

вулиця Сонячна, 3

Друга черга (помаранчева відмітка):

вулиця Гранітна, 128/35

вулиця Гранітна, 162

вулиця Михайла Грушевського, 20

вулиця Михайла Грушевського, 14

вулиця Михайла Грушевського, 19

бульвар Шевченка, 341

бульвар Шевченка, 339

бульвар Шевченка, 287

бульвар Шевченка, 262

бульвар Шевченка, 234

бульвар Шевченка, 270

бульвар Шевченка, 274

вулиця Купріна, 73

вулиця Купріна, 75А

вулиця Троїцька, 44

вулиця Троїцька, 55

вулиця Троїцька, 32

вулиця Пилипа Орлика, 80

проспект Будівельників, 166

проспект Будівельників, 175

вулиця Сонячна, 17

вулиця Сонячна, 9

вулиця Сонячна, 7

[ + – ] План знесення будинків у Маріуполі

Андрющенко закликав маріупольців, які залишаються в окупованому місті, об'єднатися та звертатися до "адміністрації" з вимогою надати дані щодо термінів, порядку виселення з квартир, а також щодо місць зберігання речей. Радник мера вважає, що чим більший виникне резонанс із цього приводу, тим більше буде шансів на порятунок уцілілих речей та відтягування термінів знесення будівель.

"На жаль, варіантів вивезення речей у великих обсягах — немає. Однак нагадаю, що рятувати зараз варто тільки щось особливо цінне. Навіть не варте. Після перемоги отримуємо компенсацію від росіян всього. Навіть за це. (Також раджу) не рватися в місто відразу. Проблеми ви не вирішите гарантовано, а ось проблем також гарантовано наживете", — написав радник міської адміністрації.

Також радник мера висловив думку, що окупанти не встигнуть знести усі 35 будинків до початку зими через дефіцит робочої сили і сезон холодів, що насувається.

"Максимум (знесуть) 10 будинків з червоною позначкою (з першої черги). Тих, що повністю розбиті і згоріли. Нехай розбирають — менше клопоту за повернення", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням ситуації з питною водою та теплопостачанням українська влада очікує, що восени цього року розпочнеться нова хвиля виїзду мешканців Маріуполя на підконтрольну Києву територію.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, без житла внаслідок російської агресії залишилося 100 тисяч маріупольців.