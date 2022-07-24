"Рейв в разбомбленном клубе": волонтеры разбирали завалы под Черниговом под диджей-сеты (видео)

Мероприятие прошло в Доме культуры поселка Ягодное. В нем приняли участие несколько десятков человек.

Волонтерская организация Repair Together убрала разрушенный клуб в Черниговской области. Об этом сообщила журналистка Марина Вареникова в своем Facebook.

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Несколько десятков участников инициативы по восстановлению пострадавших населенных пунктов собрались, чтобы убрать сгоревший от российских обстрелов Дом культуры в поселке Ягодное.

Волонтеры разбирали завалы здания под веселую музыку – у них был персональный диджей.

"Люди сделали рейв в разбомбленном клубе, чтобы вместо танцев, под техно, разгрести завалы. Местные не против, к музыке привыкают.

– а где Дима? спрашивает меня какая-то женщина.

– ну пожалуй внутри, там именно какой-то очень хороший ди-джей говорят играет (Recid).

- ну понятно, машет мне унизительно, Диимаааа, вам лопать еще надо?" — рассказывает Марина Вареникова.

[ + – ] Волонтеры убрали разрушенный Дом культуры на Черниговщине

Населенный пункт значительно пострадал во время оккупации российскими войсками. Здесь оккупанты долго держали людей в неволе в местной школе.

Волонтерская инициатива Repair Together собирает единомышленников, которые помогают восстанавливать разрушенные села Черниговской области. Там участники организации убирают улицы и разбирают завалы. А также помогают старшим людям, которые больше всего требуют внимания и рабочей силы в своих дворах.

[ + – ] Организация Repair Together

Напомним, российские солдаты обстреляли Черниговщину листовками, адресованными чеченцам.

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