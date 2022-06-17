Перепутали: ВС РФ обстреляли Черниговщину листовками с обращением к чеченцам, — МВД

Пропагандистские материалы находились внутри 122-мм снарядов от РСЗО "Град", сделанных еще при СССР. В листовках жителей Чечни пытались убедить, что их "втягивают в противостояние с федеральными войсками".

Российские войска обстреляли Черниговскую область снарядами с пропагандистскими листовками, предназначенными для жителей Чечни. Об этом рассказал первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин, сообщает пресс-служба ведомства.

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Обращения находились внутри 122-мм снарядов от РСЗО "Град", произведенных еще во времена Советского Союза.

В пропагандистских сообщениях россияне пытались убедить чеченцев, что их "втягивают в вооруженное противостояние с федеральными войсками".

"Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются вовлечь в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются вынудить защищать чужие вам интересы. Интересы местных магнатов, руководителей, банд, террористов", — сказано в листовке.

[ + – ] Обращение россиян к жителям Чечни. Фото: Скрин видео

Как считает Енин, россияне либо перепутали, либо просто не стали "заморачиваться" и использовали хранившиеся у них снаряды со старыми пропагандистскими материалами.

Замглавы МВД отметил, что устаревшее вооружение, которым пользуются оккупанты, приводит к еще большим разрушениям на территории Украины.

Напомним, в Украине ликвидировали главу отдела пропаганды Росгвардии. Полковник Сергей Постнов в составе группировки "V" принимал участие в оккупации Гостомеля, а также населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

Ранее СНБО рассказал о новом фейке российской пропаганды. В телеграм-каналах появилось фото поддельного документа Генштаба, в котором говорится о необходимости мобилизовать женщин 18-60 лет. Однако обязательный призыв женщин в Вооруженные силы Украины не проводится.