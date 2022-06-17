Переплутали: ЗС РФ обстріляли Чернігівщину листівками зі зверненням до чеченців, — МВС

Пропагандистські матеріали були всередині 122-мм снарядів від РСЗВ "Град", зроблених ще за СРСР. У листівках жителів Чечні намагалися переконати, що їх "втягують у протистояння з федеральними військами".

Російські війська обстріляли Чернігівську область снарядами з пропагандистськими листівками, призначеними для жителів Чечні. Про це розповів перший заступник глави МВС України Євгеній Єнін, повідомляє пресслужба відомства.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Звернення були всередині 122-мм снарядів від РСЗВ "Град", виготовлених ще за часів Радянського Союзу.

У пропагандистських повідомленнях росіяни намагалися переконати чеченців, що їх "втягують у збройне протистояння з федеральними військами".

"Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються залучити до збройного протистояння з федеральними військами. Вас намагаються змусити захищати чужі для вас інтереси. Інтереси місцевих магнатів, керівників, банд, терористів", — ідеться в листівці.

[ + – ] Звернення росіян до мешканців Чечні Фото: Скрін відео

Як вважає Єнін, росіяни або переплутали, або просто не стали "заморочуватися" та використовували снаряди, що зберігалися в них, зі старими пропагандистськими матеріалами.

Заступник голови МВС зазначив, що застаріле озброєння, яким користуються окупанти, призводить до ще більших руйнувань на території України.

Нагадаємо, в Україні ліквідували голову відділу пропаганди Росгвардії. Полковник Сергій Постнов у складі угруповання "V" брав участь у окупації Гостомеля, а також населених пунктів Харківської та Луганської областей.

Раніше РНБО розповіла про новий фейк російської пропаганди. У телеграм-каналах з'явилося фото підробленого документа Генштабу, в якому йдеться про необхідність мобілізувати жінок віком 18-60 років. Проте обов'язковий призов жінок до Збройних Сил України не проводиться.