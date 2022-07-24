"Рейв у розбомбленому клубі": волонтери розбирали завали під Черніговом під діджей-сети (відео)

Захід пройшов у Будинку культури селища Ягідне. У ньому взяли участь кілька десятків людей.

Волонтерська організація Repair Together прибрала зруйнований клуб на Чернігівщині. Про це повідомила журналістка Марина Варенікова у своєму Facebook.

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Кілька десятків учасників ініціативи з відновлення постраждалих населених пунктів зібралися, аби прибрати згорілий від російського обстрілу Будинок культури у селищі Ягідне.

Волонтери розбирали завали будівлі під веселу музику — у них був персональний діджей.

"Люди зробили рейв в розбомбленому клубі щоб замість танців, під техно, розгребти завали. Місцеві не проти, до музики звикають.

- а де Діма? пита мене якась жінка.

- ну мабуть всередині, там саме якийсь дуже хороший ді-джей кажуть грає (Recid).

- ну то понятно, махає на мене снісходітєльно, Діімаааа, вам лопати ще треба?" — розповідає Марина Варенікова.

[ + – ] Волонтери прибрали зруйнований Будинок культури на Чернігівщині

Населений пункт значно постраждав під час окупації російськими військами. Тут окупанти тримали людей у неволі у місцевій школі.

Волонтерська ініціатива Repair Together збирає однодумців, які допомагають відновлювати зруйновані села Чернігівської області. Там учасники організації прибирають вулиці та розбирають завали. А також допомагають старшим людям, котрі найбільше потребують уваги та робочої сили у своїх подвір'ях.

[ + – ] Організація Repair Together

Нагадаємо, російські солдати обстріляли Чернігівщину з листівками, адресованими чеченцям.

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