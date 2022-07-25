"Будем освещать войну": издание The New York Times открывает бюро в Киеве

Украинский офис возглавит журналист Эндрю Крамер. В 2017 году он получил Пулитцеровскую премию за серию материалов о российском вмешательстве в международные дела, включая выборы в США в 2016 году.

Американское издание The New York Times открывает бюро в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте медиа.

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"Мы создали бюро в Киеве, чтобы продолжать освещать войну, перевернувшую жизнь миллионов украинцев и отзывающуюся далеко за пределами Украины. Конфликт поставил людей во всем мире перед угрозой голодной смерти, разрушил альянсы, уничтожил усилия по переходу на чистую энергию и бросил вызов и без того хрупкому мировому порядку", — уточняет издание.

Как стало известно, украинское отделение возглавит журналист Эндрю Крамер, работающий в The New York Times с 2005 года. Редакция издания назвало его наилучшим кандидатом на эту должность.

[ + – ] Эндрю Крамер Фото: The New York Times

Кто такой Эндрю Крамер

До прихода в NYT Крамер сотрудничал с агентством Associated Press, изданием The Washington Post, а также был внештатным репортером газеты San Francisco Chronicle.

На протяжении много лет Крамер освещал ситуацию в Украине, работая в московском офисе издания. В 2014 году он стал военным корреспондентом NYT на Донбассе.

Журналист освещал махинации администрации Дональда Трампа в Украине. Именно он обнаружил факт тайного платежа в размере $12 млн от "Партии регионов" Полу Манафорту, который в то время руководил предвыборным штабом Трампа.

В 2017 году Крамер получил Пулитцеровскую премию за новаторскую серию статей о вмешательстве РФ в международные дела, в том числе президентскую кампанию в США в 2016 году, когда победил Трамп.

Напомним, слово "Украина" стало самым употребляемым на The New York Times в 2022 году. за первые шесть месяцев этого года слово было использовано 4,5 тысячи раз. На втором месте — "Россия", которое употреблялось 3,3 тысячи раз.

В мае стало известно об открытии в Украине бюро американской газеты The Washington Post. Украинское отделение возглавили Изабель Хуршудян и Макс Берак.