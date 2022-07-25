"Висвітлюватимемо війну": видання The New York Times відкриває бюро в Києві

Український офіс очолить журналіст Ендрю Крамер. У 2017 році він отримав Пулітцерівську премію за серію матеріалів про російське втручання у міжнародні справи, враховуючи вибори до США у 2016 році.

Американське видання The New York Times відкриває бюро в Києві. Про це повідомляється на офіційному сайті медіа.

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"Ми створили бюро в Києві, щоб продовжувати висвітлювати війну, яка перевернула життя мільйонів українців і відкликалася далеко за межами України. Конфлікт поставив людей у всьому світі перед загрозою голодної смерті, зруйнував альянси, знищив зусилля щодо переходу на чисту енергію та кинув виклик і без того тендітному світовому порядку", — уточнює видання.

Як стало відомо, українське відділення очолить журналіст Ендрю Крамер, який працює у The New York Times із 2005 року. Редакція видання назвала його найкращим кандидатом на цю посаду.

[ + – ] Ендрю Крамер Фото: The New York Times

Хто такий Ендрю Крамер

До приходу в NYT Крамер співпрацював з агентством Associated Press, виданням The Washington Post, а також був позаштатним репортером газети San Francisco Chronicle.

Протягом багатьох років Крамер висвітлював ситуацію в Україні, працюючи в московському офісі видання. У 2014 році він став військовим кореспондентом NYT на Донбасі.

Журналіст висвітлював махінації адміністрації Дональда Трампа в Україні. Саме він зафіксував факт таємного платежу в розмірі $12 млн від "Партії регіонів" Полу Манафорту, який на той час керував передвиборчим штабом Трампа.

У 2017 році Крамер отримав Пулітцерівську премію за новаторську серію статей про втручання РФ у міжнародні справи, зокрема президентську кампанію в США у 2016 році, коли переміг Трамп.

Нагадаємо, слово "Україна" стало найуживанішим на The New York Times у 2022 році. за перші шість місяців цього року слово було використано 4,5 тисячі разів. На другому місці — "Росія", яке вживалося 3,3 тисячі разів.

У травні стало відомо про відкриття в Україні бюро американської газети The Washington Post. Українське відділення очолили Ізабель Хуршудян та Макс Берак.