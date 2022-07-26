Грозы и жара до +31°С: какой будет погода в Украине 27 июля (фото)

Жаркая и солнечная погода будет практически по всей территории страны.

В среду, 27 июля погода в Украине будет жаркой почти на всей ее территории. Грозовые дожди пройдут только на западе страны. Об этом сообщается на сайте Гидромедцентра.

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По прогнозам синоптиков, погода в Украине будет дождевой во всех западных областях — Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской. Однако в Закарпатской области температура днем поднимется до +31°С, а ночью она будет составлять от 16 до 18°С.

В остальных западных регионах будет холоднее — днем воздух прогреется от +24 до +26°С, ночью будет прохладно — от +15 до +17°С.

Погода в других уголках Украины будет солнечной. В центральных и северных областях — Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской воздух днем будет составлять от +25 до +30°С. Ночью температура опуститься от +15 до +17°С.

На юге Украины погода будет жаркой и солнечной. В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях воздух днем будет составлять от +28 до +31, ночью она будет +18-20°С и немного холоднее будет в Запорожской — +15-17°С.

На востоке страны также будет жаркая и солнечная погода. В Харьковской, Донецкой, Луганской областях воздух прогреется до +28-30°С днем и +15-17°С. Осадков в областях не предвидеться.

В Крыму весь день будет солнечно и температура днем будет +28-30°С, ночью — +17-19°С.

Порывы ветра на западе Украины будут составлять 5-10 метров в секунду, а на остальной территории — 3-8 м/с.

[ + – ] Погода в Украине на 27 июля

Напомним, 6 июля в Киеве температура достигла +34,3°С. Предыдущий температурный рекорд в городе был в 1924 году, тогда отметка на градуснике достигала +33,9°С.

5 июля Львов ушел под воду из-за сильного ливня. В результате чего в городе было повреждено более 20 крыш.