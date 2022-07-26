Грози та спека до +31°С: якою буде погода в Україні 27 липня (фото)

Спекотна та сонячна погода буде практично на всій території країни.

У середу, 27 липня, погода в Україні буде спекотною майже на всій її території. Грозові дощі пройдуть лише на заході країни. Про це повідомляють на сайті Гідромедцентру.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За прогнозами синоптиків, погода в Україні буде дощовою у всіх західних областях — Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській та Рівненській. Однак у Закарпатській області температура вдень підніметься до +31°С, а вночі вона становитиме від 16 до 18°С.

В інших західних регіонах буде холодніше — вдень повітря прогріється від +24 до +26°С, вночі буде прохолодно — від +15 до +17°С.

Погода в інших куточках України буде сонячною. У центральних та північних областях — Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській — температура повітря вдень становитиме від +25 до +30°С. Вночі температура опускатиметься від +15 до +17°С.

На півдні України погода буде спекотною та сонячною. В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях температура повітря вдень становитиме від +28 до +31, вночі вона буде +18-20°С і трохи холодніше буде в Запорізькій — +15-17 С вночі.

На сході країни також буде спекотна та сонячна погода. У Харківській, Донецькій, Луганській областях повітря прогріється до +28-30°С вдень та +15-17°С. Опадів в областях не передбачається.

У Криму весь день буде сонячно і температура вдень +28-30°С, вночі — +17-19°С.

Пориви вітру на заході України становитимуть 5-10 метрів за секунду, а на решті території — 3-8 м/с.

[ + – ] Погода в Україні на 27 липня

Нагадаємо, 6 липня у Києві температура досягла +34,3°С. Попередній температурний рекорд у місті був у 1924 році, тоді позначка на градуснику сягала +33,9°С.

5 липня Львів пішов під воду через сильну зливу. Внаслідок чого в місті пошкоджено понад 20 дахів.