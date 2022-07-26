В Мариуполе оккупанты раздают "питьевую" воду, зараженную бактериями фекалий, — горсовет

Граждан призвали кипятить перед употреблением воду, чтобы избежать отравления.

Оккупационная администрация раздает жителям Мариуполя "питьевую" воду, которая заражена бактериями фекалий. Об этом информирует пресс-служба Мариупольского горсовета.

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По данным властей, волонтерам удалось взять образцы "питьевой" воды, которую оккупанты раздают жителям оккупированного города.

Ее вывозили из неподконтрольного населенного пункта, соблюдая все санитарные требования, чтобы не допустить никаких отклонений при исследовании. В Мариупольском горсовете утверждают, что результаты анализа шокируют экспертов.

"Согласно исследованию бактериологической лаборатории Запорожского центра контроля и профилактики болезней, в воде обнаружены колиформные бактерии. То есть, вода смешана с фекальными веществами", — говорится в сообщении местных властей.

[ + – ] В Мариуполе мирным жителям раздают зараженную бактериями фекалий воду

Сотрудники водоканала в комментарии горсовету Мариуполя также рассказали, что в питьевой воде, согласно санитарным нормам и правилам, колиформные бактерии должны отсутствовать. По словам экспертов, эти организмы относятся к бактериям кишечной палочки и они свойственные поверхностным водоемам.

"Такую воду пить нельзя. Высок риск того, что она может быть заражена другими патогенными микроорганизмами, которые могут "нести" с собой дизентерию и холеру. Советуем мариупольцам кипятить воду, чтобы не отравиться", — добавили в горсовете Мариуполя, комментируя результаты исследования "питьевой" воды в оккупированном городе.

[ + – ] В Мариуполе мирным жителям раздают зараженную бактериями фекалий воду

Напомним, оккупационная администрация РФ хочет вернуть Мариуполю советское название. По данным горсовета, захватчики могут переименовать портовый город в Жданов параллельно с проведением фейкового референдума о присоединении к Российской Федерации.

Также сообщалось, что оккупационная администрация готовит снос домов в Мариуполе, из-за чего тысячи мирных жителей останутся без жилья.