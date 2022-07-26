Жданов вместо Мариуполя: оккупанты хотят вернуть городу советское название, – Андрющенко

По словам советника мэра, переименование Мариуполя может произойти параллельно с проведением псевдореферендума.

Оккупанты рассматривают возможность переименования Мариуполя в Жданов. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщил региональный политик, такое заявление сделал в интервью руководитель мариупольского Союза ветеранов Афганистана коллаборационист Василий Туряница. В частности, местный житель, перешедший на сторону врага, считает, что такое решение могут принять во время проведения так называемого "референдума" в городе.

Портовый город носил название Жданов в период СССР с 1948 по 1989 гг. В 1989 г. местные жители выступили с инициативой вернуть историческое имя. После этого здесь также демонтировали три памятника Жданову и закрыли мемориальный музей советского деятеля, родившегося в городе.

Напомним, в Мариуполе были замечены грузовики с зерном. Российские оккупанты готовятся вывезти его по морю через порт, электроснабжение там уже возобновлено.

Ранее Фокус писал, что оккупанты готовят снос домов в Мариуполе.