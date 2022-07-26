Жданов замість Маріуполя: окупанти хочуть повернути місту радянську назву, – Андрющенко
За словами радника мера, перейменування Маріуполя може статися паралельно із проведенням псевдореферендуму.
Окупанти розглядають можливість перейменування Маріуполя на Жданов. Про це в себе в Telegram-каналі розповів радник міського голови Петро Андрющенко.
Як повідомив регіональний політик, таку заяву зробив в інтерв'ю керівник маріупольського Союзу ветеранів Афганістану колабораціоніст Василь Туряниця. Зокрема, місцевий житель, який перейшов на бік ворога, вважає, що таке рішення можуть прийняти під час проведення так званого "референдуму" в місті.
Портове місто мало назву Жданов у період СРСР з 1948 по 1989 рр. 1989 р. місцеві жителі виступили з ініціативою повернути історичне ім'я. Після цього тут також демонтували три пам'ятники Жданову та закрили меморіальний музей радянського діяча, який народився у місті.
Нагадаємо, у Маріуполі були помічені вантажівки із зерном. Російські окупанти готуються вивезти його морем через порт, електропостачання там вже відновлено.
Раніше Фокус писав, що окупанти готують знесення будинків у Маріуполі.