Жданов замість Маріуполя: окупанти хочуть повернути місту радянську назву, – Андрющенко

За словами радника мера, перейменування Маріуполя може статися паралельно із проведенням псевдореферендуму.

Окупанти розглядають можливість перейменування Маріуполя на Жданов. Про це в себе в Telegram-каналі розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомив регіональний політик, таку заяву зробив в інтерв'ю керівник маріупольського Союзу ветеранів Афганістану колабораціоніст Василь Туряниця. Зокрема, місцевий житель, який перейшов на бік ворога, вважає, що таке рішення можуть прийняти під час проведення так званого "референдуму" в місті.

Портове місто мало назву Жданов у період СРСР з 1948 по 1989 рр. 1989 р. місцеві жителі виступили з ініціативою повернути історичне ім'я. Після цього тут також демонтували три пам'ятники Жданову та закрили меморіальний музей радянського діяча, який народився у місті.

Нагадаємо, у Маріуполі були помічені вантажівки із зерном. Російські окупанти готуються вивезти його морем через порт, електропостачання там вже відновлено.

Раніше Фокус писав, що окупанти готують знесення будинків у Маріуполі.