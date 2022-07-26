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Жданов замість Маріуполя: окупанти хочуть повернути місту радянську назву, – Андрющенко

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Стела Маріуполь, напис маріуполь, маріуполь
Стела на в'їзді до Маруїполя

За словами радника мера, перейменування Маріуполя може статися паралельно із проведенням псевдореферендуму.

Окупанти розглядають можливість перейменування Маріуполя на Жданов. Про це в себе в Telegram-каналі розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Як повідомив регіональний політик, таку заяву зробив в інтерв'ю керівник маріупольського Союзу ветеранів Афганістану колабораціоніст Василь Туряниця. Зокрема, місцевий житель, який перейшов на бік ворога, вважає, що таке рішення можуть прийняти під час проведення так званого "референдуму" в місті.

Портове місто мало назву Жданов у період СРСР з 1948 по 1989 рр. 1989 р. місцеві жителі виступили з ініціативою повернути історичне ім'я. Після цього тут також демонтували три пам'ятники Жданову та закрили меморіальний музей радянського діяча, який народився у місті.

Нагадаємо, у Маріуполі були помічені вантажівки із зерном. Російські окупанти готуються вивезти його морем через порт, електропостачання там вже відновлено.

Раніше Фокус писав, що окупанти готують знесення будинків у Маріуполі.