У Маріуполі окупанти роздають "питну" воду, заражену бактеріями фекалій, — міськрада

Громадян закликали кип'ятити перед вживанням воду, щоб уникнути отруєння.

Окупаційна адміністрація роздає мешканцям Маріуполя "питну" воду, яка заражена бактеріями фекалій. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міськради.

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За даними влади, волонтерам вдалося взяти зразки "питної" води, яку окупанти роздають мешканцям окупованого міста.

Її вивозили з непідконтрольного населеного пункту, дотримуючись усіх санітарних вимог, щоб не допустити жодних відхилень під час дослідженні. У Маріупольській міськраді стверджують, що результати аналізу шокують експертів.

"Згідно з дослідженням бактеріологічної лабораторії Запорізького центру контролю та профілактики хвороб, у воді зафіксовано коліформні бактерії. Тобто, вода змішана із фекальними речовинами", — йдеться у повідомленні місцевої влади.

[ + – ] У Маріуполі мирним жителям роздають заражену бактеріями фекалій воду

Співробітники водоканалу в коментарі міськраді Маріуполя також розповіли, що в питній воді, згідно із санітарними нормами та правилами, коліформні бактерії мають бути відсутніми. За словами експертів, ці організми належать до бактерій кишкової палички і вони властиві поверхневим водойм.

"Таку воду пити не можна. Високий ризик того, що вона може бути заражена іншими патогенними мікроорганізмами, які можуть "нести" із собою дизентерію та холеру. Радимо маріупольцям кип'ятити воду, щоб не отруїтися", — додали в міськраді Маріуполя, коментуючи результати дослідження питної води в окупованому місті.

[ + – ] У Маріуполі мирним жителям роздають заражену бактеріями фекалій воду

Нагадаємо, окупаційна адміністрація РФ хоче повернути Маріуполю радянську назву. За даними міськради, загарбники можуть перейменувати портове місто на Жданов паралельно з проведенням фейкового референдуму про приєднання до Російської Федерації.

Також повідомлялося, що окупаційна адміністрація готує знесення будинків у Маріуполі, через що тисячі мирних мешканців залишаться без житла.