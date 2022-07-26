По Донбассу прошлись ливни: в Енакиево по улицам "плывут" автомобили (видео)

Водный поток местами разрушил в городе дорожное покрытие и вынес куски асфальта на обочину.

В городе Енакиево Донецкой области прошли сильные ливни, в результате которых в некоторый районах на дорогах образовался потоп. Местные паблики публикуют видео, где автомобили пытаются проехать в воде.

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Из-за большого количеств осадков в городе местами образовались потоки воды, которые подмывают дорожное покрытие и срывают асфальт. В районе остановки кинотеатра "Украина" частично разрушена дорога — вода вынесла большие куски асфальта на обочину и газоны.

Фото: Скриншот из Telegram

[ + – ] Поток воды местами разрушил дорожное покрытие

Очевидцы сообщают, что из-за сильного ливня было трудно проехать по ул. Ватутина, а возле остановки "Черемушки" автомобили проезжали по колеса в воде. В комментариях местные жители пишут, что в домах пропало водоснабжение.

"На улице воды по колено, зато в кране нет", — пишет подписчик одного из Telegram-чатов.

По данным сайта Gismeteo, в городе за несколько часов выпало 5,4 мм осадков.

Ранее сообщалось, что в Москве 25 июля из-за сильного ливня на улицах образовались потоки воды. Городские власти сообщили, что менее чем за час местами выпало до 10 мм осадков.

В российском городе Сочи прошли сильные ливневые дожди, из-за чего река Восточный Дагомыс вышла из берегов и затопила дворы многоэтажных жилых домов и подъезды одного из районов курорта. По словам очевидцев, в некоторых районах поток воды сносил автомобили.