Автомобили и улицы под водой: на Москву обрушился мощный ливень (видео)
В некоторых районах столицы России выпало до 10 мм осадков менее чем за 1 час. Некоторые водители залезали на крыши автомобилей – вода скрыла колеса транспортных средств.
Улицы Москвы 25 июля превратились в реки из-за сильного ливня, менее чем за час в некоторых районах выпало до 10 мм осадков. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства российской столицы в Telegram.
Максимальное количество осадков выпало в восточном и юго-восточном административных округах Москвы. Вода на улицах почти полностью скрыла колеса автомобилей на проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, улицах Королева, Большой Никитской, Рабочей и других.
На видео из соцсетей можно увидеть затопленные улицы и плывущие автомобили. Некоторые водители вылезли на крыши автомобилей.
Российские СМИ и жители столицы в соцсетях пишут о сильном ливне на северо-востоке города, в районах Южное Медведково, Бабушкинский, Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и других.
"Плывет Шоссе энтузиастов – ливневки не справились. Под эстакадой у метро "Ботанический сад" появился водопад: сверху льют целые потоки воды. Тоннель на улице Рабочей затопило полностью – машины скрылись под водой по крышу. Водители вылезают из машин через люк", – сообщило издание bfm.ru.
Московские власти убеждают, что городская водосточная сеть справляется с осадками. Cиноптики Росгидромета предупреждали о дожде, грозах и порывах ветра до 17 м/с во второй половине дня.
Водителям просили снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили возле деревьев.
Напомним, что в Тернополе 2 июля был сильный ливень, улицы города были затоплены и усыпаны поваленными деревьями.
Во Львове 5 июля прошел мощный ливень, осадки повредили крыши более 20 жилых домов, потоки воды сносили автомобили.
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