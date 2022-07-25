Автомобілі та вулиці під водою: на Москву випала потужна злива (відео)

У деяких районах столиці Росії випало до 10 мм опадів менш як за 1 годину. Деякі водії залазили на покрівлі автомобілів — вода поховала колеса транспортних засобів.

Вулиці Москви 25 липня перетворилися на річки через сильну зливу, менш ніж за годину в деяких районах випало до 10 мм опадів. Про це повідомив комплекс міського господарства російської столиці у Telegram.

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Максимальна кількість опадів випала у східному та південно-східному адміністративних округах Москви. Вода на вулицях майже повністю приховала колеса автомобілів на проспекті Миру, шосе Ентузіастів, вулицях Корольова, Великій Нікітській, Робочій та інших.

На відео із соцмереж можна побачити затоплені вулиці та автомобілі, які пливуть. Деякі водії вилізли на дахи автомобілів.

Російські ЗМІ та жителі столиці в соцмережах пишуть про сильну зливу на північному сході міста, в районах Південне Медведково, Бабушкінський, Метромістечко, Гольяново, Північне Ізмайлово та інших.

"Пливе Шосе ентузіастів — стоки не впоралися. Під естакадою біля метро "Ботанічний сад" з'явився водоспад: зверху ллють цілі потоки води. Тунель на вулиці Робочій затопило повністю — машини зникли під водою по дах. Водії вилазять із машин через люк", — повідомив видання bfm.ru.

Московська влада переконує, що міська водостічна мережа справляється з опадами. Синоптики Росгідромету попереджали про дощ, грози та пориви вітру до 17 м/с у другій половині дня.

Водіїв просили знизити швидкість руху і збільшити дистанцію від машин попереду, уникати раптових маневрів і не паркувати автомобілі біля дерев.

Нагадаємо, що в Тернополі 2 липня була сильна злива, вулиці міста затопило та усипало поваленими деревами.

У Львові 5 липня пройшла потужна злива, опади пошкодили дахи понад 20 житлових будинків, потоки води зносили автомобілі.

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