Донбасом пройшли зливи: в Єнакієвому по вулицям "пливуть" автомобілі (відео)

Водний потік подекуди зруйнував у місті дорожнє покриття та виніс шматки асфальту на узбіччя.

У місті Єнакієвому на Донеччині пройшли сильні зливи, внаслідок яких у деяких районах на дорогах утворився потоп. Місцеві паблики оприлюднюють відео, де автомобілі намагаються проїхати у воді.

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Через велику кількість опадів у місті місцями утворилися потоки води, які підмивають дорожнє покриття та зривають асфальт. Поблизу зупинки кінотеатру "Україна" частково зруйновано дорогу — вода винесла великі шматки асфальту на узбіччя та газони.

Фото: Скриншот из Telegram

[ + – ] Потік води декуди зруйнував дорожнє покриття

Очевидці повідомляють, що через сильну зливу було важко проїхати вул. Ватутіна, а біля зупинки "Черемушки" автомобілі проїжджали колесами у воді. У коментарях місцеві жителі пишуть, що у будинках зникло водопостачання.

"На вулиці води по коліно, натомість у крані немає", — пише підписник одного з Telegram-чатів.

За даними сайту Gismeteo, у місті за кілька годин випало 5,4 мм опадів.

Раніше повідомлялося, що в Москві 25 липня через сильну зливу на вулицях утворилися потоки води. Міська влада повідомила, що менш ніж за годину місцями випало до 10 мм опадів.

У російському місті Сочі пройшли сильні зливи, через що річка Східний Дагомис вийшла з берегів і затопила двори багатоповерхових житлових будинків та під'їзди одного з районів курорту. За словами очевидців, у деяких районах потік води зносив автомобілі.