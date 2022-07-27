"Будем лечить": Подоляк ответил на призыв Константинова расширить "географию спецоперации"

По мнению советника главы ОП, "спикер парламента" Крыма оторван от реальности и находится в информационном пузыре под воздействием российской пропаганды.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление "главы парламента" временно оккупированного Крыма Владимира Константинова, который предложил расширить "географию спецоперации" на города южных регионов Украины. По словам советника, за призывы стереть с лица земли несколько крупных украинских городов Константинова ждет публичный суд по статье — государственная измена.

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Подоляк отметил, что открытые призывы коллаборанта Константинова атаковать Николаев и Одессу звучат к ужасу российского контингента, который ищет пути отступления из Херсона.

Кроме того, подобные заявления "главы парламента" не что иное, как свидетельство собственного умысла на совершение преступления, которое Константинов предлагает совершить с особым цинизмом и в составе группы.

По словам советника главы ОП, эти призывы говорят о том, что Константинов полностью оторван от реального мира, поскольку находится в информационном пузыре под воздействием российской пропаганды.

"Будем лечить, приводить в чувство и возвращать к жизни путем длительного ознакомления с сотнями томов личного уголовного производства по статье "государственная измена", призывам к массовым убийствам и открытым, публичным долгожданным судом", — подытожил Подоляк.

Напомним, 27 июля "спикер парламента Республики Крым" Владимир Константинов выступил с предложением расширить "географию спецоперации"до Одессы, Николаева, Днепра и Харькова. Таким образом, по его мнению, можно обезопасить российские границы и не дать силам НАТО закрепиться в Черноморском регионе.

Советник главы ОП Михаил Подоляк предложил подразделениям Вооруженных сил РФ оставить оккупированный Херсон в качестве следующего "жеста доброй воли". В противном случае российских военных ждут ночные страхи и "HIMARS-энурез".