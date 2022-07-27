"Лікуватимемо": Подоляк відповів на заклик Костянтинова розширити "географію спецоперації"

На думку радника глави ОП, "речник парламенту" Криму відірваний від реальності і перебуває в інформаційному міхурі під впливом російської пропаганди.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву "глави парламенту" тимчасово окупованого Криму Володимира Константинова, який запропонував розширити "географію спецоперації" на міста південних регіонів України. За словами радника, за заклики стерти з лиця землі кілька великих українських міст на Константинова чекає публічний суд за статтею — державна зрада.

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Подоляк зазначив, що відкриті заклики колаборанта Костянтинова атакувати Миколаїв та Одесу звучать до жаху російського контингенту, який шукає шляхів відступу з Херсона.

Крім того, такі заяви "глави парламенту" є не що інше, як доказ власного наміру на скоєння злочину, який Константинов пропонує вчинити з особливим цинізмом і у складі групи.

За словами радника глави ОП, ці заклики говорять про те, що Константинов повністю відірваний від реального світу, оскільки перебуває в інформаційному міхурі під впливом російської пропаганди.

"Лікуватимемо, приводитимемо до тями і повертатимемо до життя шляхом тривалого ознайомлення з сотнями томів особистого кримінального провадження за статтею "державна зрада", закликів до масових вбивств і відкритим, публічним довгоочікуваним судом", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, 27 липня "спікер парламенту Республіки Крим" Володимир Константинов виступив із пропозицією розширити "географію спецоперації" до Одеси, Миколаєва, Дніпра та Харкова. Так, на його думку, можна убезпечити російські кордони і не дати силам НАТО закріпитись у Чорноморському регіоні.

Радник голови ОП Михайло Подоляк запропонував підрозділам Збройних сил РФ залишити окупований Херсон як наступний "жест доброї волі". В іншому випадку на російських військових чекають нічні страхи і "HIMARS-енурез".