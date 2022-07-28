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"Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України" (фото)

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Укрпошта марки купить продажа мерч покупка футболки значки
"Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України"

Официальную продукцию можно заказать не только на отечественных онлайн-платформах, но и через Ebay или Amazon.

"Укрпошта" объявила о старте продаж новой марки и тематического мерча "Доброго вечера, ми з України". Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор оператора почтовой связи Игорь Смелянский.

По его словам, новые марки и тематический мерч "Доброго вечера, ми з України" будут продаваться в онлайн-магазине "Укрпошты" и на таких больших платформах, как Prom, Kasta и Rozetka.

Помимо этого, как отмечает Игорь Смелянский, продукцию можно заказать через EBay, Amazon.

"А торжественное гашение (почтовых марок — ред.) в Киеве чуть позже. Будет круто!", — добавил гендиректор "Укрпошты" в своем Telegram-канале.

1 лист с новыми марками в официальном онлайн-магазине оператора продается по 108 гривен, футболки — по 349 гривен, а сумки-шоперы — по 50 гривен.

Укрпошта марки купить продажа мерч покупка футболки значки
"Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України"

Пресс-служба "Укрпошты" проинформировала, что продажа новых марок и тематического мерча "Доброго вечера, ми з України" уже стартовала в онлайн-магазине оператора и на торговых платформах. Компания также предупредила, что покупка спецзнаков почтовой оплаты будет осуществляться с определенными ограничениями — 2 листа на каждый номинал и 5 конвертов.

"Мы выпустили 5 млн почтовых марок с трактором двух номиналов, так что, надеемся, их хватит всем! И нашим друзьям за границей, которые также хотят иметь частичку истории об украинской смелости. Поэтому для них мы открываем продажу на международных площадках — Amazon и Ebay", — продолжили в пресс-службе "Укрпошты".

Новые марки и тематический мерч "Доброго вечора, ми з України" можно приобрести на следующих платформах:

Укрпошта марки купить продажа мерч покупка футболки значки
"Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України"
Укрпошта марки купить продажа мерч покупка футболки значки
"Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України"
Укрпошта марки купить продажа мерч покупка футболки значки
"Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України"
Укрпошта марки купить продажа мерч покупка футболки значки
"Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України"
Укрпошта марки купить продажа мерч покупка футболки значки
Укрпошта марки купить продажа мерч покупка футболки значки
Укрпошта марки купить продажа мерч покупка футболки значки
Укрпошта марки купить продажа мерч покупка футболки значки

Напомним, в середине июня завершилось онлайн-голосование за лучший дизайн новой марки "Укрпошты" под названием "Доброго вечора, ми з України". Победителем стала работа с трактором, тянущим вражеский танк ВС РФ.

Также сообщалось, что "Новая почта" и "Укрпошта" возобновили доставку товаров с платформы AliExpress в Украину.