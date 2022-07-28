"Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України" (фото)

Официальную продукцию можно заказать не только на отечественных онлайн-платформах, но и через Ebay или Amazon.

"Укрпошта" объявила о старте продаж новой марки и тематического мерча "Доброго вечера, ми з України". Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор оператора почтовой связи Игорь Смелянский.

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По его словам, новые марки и тематический мерч "Доброго вечера, ми з України" будут продаваться в онлайн-магазине "Укрпошты" и на таких больших платформах, как Prom, Kasta и Rozetka.

Помимо этого, как отмечает Игорь Смелянский, продукцию можно заказать через EBay, Amazon.

"А торжественное гашение (почтовых марок — ред.) в Киеве чуть позже. Будет круто!", — добавил гендиректор "Укрпошты" в своем Telegram-канале.

1 лист с новыми марками в официальном онлайн-магазине оператора продается по 108 гривен, футболки — по 349 гривен, а сумки-шоперы — по 50 гривен.

[ + – ] "Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України"

Пресс-служба "Укрпошты" проинформировала, что продажа новых марок и тематического мерча "Доброго вечера, ми з України" уже стартовала в онлайн-магазине оператора и на торговых платформах. Компания также предупредила, что покупка спецзнаков почтовой оплаты будет осуществляться с определенными ограничениями — 2 листа на каждый номинал и 5 конвертов.

"Мы выпустили 5 млн почтовых марок с трактором двух номиналов, так что, надеемся, их хватит всем! И нашим друзьям за границей, которые также хотят иметь частичку истории об украинской смелости. Поэтому для них мы открываем продажу на международных площадках — Amazon и Ebay", — продолжили в пресс-службе "Укрпошты".

Новые марки и тематический мерч "Доброго вечора, ми з України" можно приобрести на следующих платформах:

[ + – ] "Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України" [ + – ] "Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України" [ + – ] "Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України" [ + – ] "Укрпошта" открыла продажу новых марок и мерча "Доброго вечора, ми з України"

Напомним, в середине июня завершилось онлайн-голосование за лучший дизайн новой марки "Укрпошты" под названием "Доброго вечора, ми з України". Победителем стала работа с трактором, тянущим вражеский танк ВС РФ.

Также сообщалось, что "Новая почта" и "Укрпошта" возобновили доставку товаров с платформы AliExpress в Украину.