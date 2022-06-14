"Новая почта" и Укрпочта возобновляют доставку с AliExpress

Заказать товары в Украину с китайского маркетплейса можно с 15 июня. В "Новой почте" доставка возможна в любое работающее отделение. В Укрпочте заказать товары пока получится лишь в 14 областей страны.

"Новая почта" и Укрпочта с 15 июня возобновляют доставку посылок с китайского маркетплейса AliExpress.

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Укрпочта

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил в своем Telegram-канале, что получить заказы смогут жители 14 областей страны: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой.

Остальные регионы будут добавляться постепенно.

Как уточнил глава компании, доставка товаров в Украину будет осуществляться через одну из европейских стран.

Также, по его словам, сейчас сложно спрогнозировать, как быстро будут приходить заказы.

"Сейчас об этом сложно сразу сказать, так как международная логистика во время войны бывает неожиданной", — прокомментировал Смелянский. Он пообещал, что почтовый оператор сделает все возможное, чтобы вернуть довоенные сроки доставки.

"Новая почта"

"Новая почта" также с завтрашнего дня возобновляет доставку с AliExpress.

Заказать товары можно в одно из работающих отделений частного почтового оператора либо в почтомат.

Компания опубликовала подробную инструкцию, как сделать заказ:

Покупая товар на AliExpress, надо выбрать опцию AliExpress Standard Shipping.

После этого нажать на Self-pickup.

Далее необходимо выбрать отделение или почтомат на карте.

Последний пункт — оплата товара.

До полномасштабного вторжения клиенты "Новой почты" ежедневно заказывали около 2,6 тонны товаров из AliExpress.

Напомним, Укрпочта проводит голосование за эскиз марки "Добрый вечер, мы из Украины". Почтовый оператор представил пять "народных" эскизов новой марки. Отдать свой голос за один из них можно с 9 по 15 июня.

Ранее Фокус писал, что "Новая почта" запустит авиакомпанию и построит инновационный терминал в Одессе.