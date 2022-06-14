"Нова пошта" й Укрпошта відновлюють доставку з AliExpress
Замовити товари в Україну з китайського маркетплейсу можна з 15 червня. У "Новій пошті" доставка можлива до будь-якого робочого відділення. В Укрпошті замовити товари поки що вийде лише в 14 областей країни.
"Нова пошта" й Укрпошта з 15 червня відновлюють доставку посилок із китайського маркетплейсу AliExpress.
Укрпошта
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у своєму Telegram-каналі, що отримати замовлення зможуть мешканці 14 областей країни: Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької.
Решта регіонів додаватиметься поступово.
Як уточнив глава компанії, доставка товарів до України здійснюватиметься через одну з європейських країн.
Також, за його словами, зараз складно спрогнозувати, як швидко приходитимуть замовлення.
"Наразі про це складно одразу сказати, оскільки міжнародна логістика під час війни буває несподіваною", — прокоментував Смілянський. Він пообіцяв, що поштовий оператор зробить усе можливе, аби повернути довоєнні терміни доставки.
"Нова Пошта"
"Нова пошта" також із завтрашнього дня відновлює доставку з AliExpress.
Замовити товари можна в одне з робочих відділень приватного поштового оператора або в поштомат.
Компанія опублікувала докладну інструкцію, як зробити замовлення:
- купуючи товар на AliExpress, треба вибрати опцію AliExpress Standard Shipping;
- після цього натисніть на Self-pickup;
- далі необхідно вибрати відділення або пошти на карті;
- останній пункт — оплата товару.
До повномасштабного вторгнення клієнти "Нової пошти" щодня замовляли приблизно 2,6 тонн товарів з AliExpress.
Нагадаємо, Укрпошта проводить голосування за ескіз марки "Доброго вечора, ми з України". Поштовий оператор презентував п'ять "народних" ескізів нової марки. Віддати свій голос за один із них можна з 9 по 15 червня.
Раніше Фокус писав, що "Нова пошта" запустить авіакомпанію і побудує інноваційний термінал в Одесі.