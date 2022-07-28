"Укрпошта" відкрила продаж нових марок і мерчу "Доброго вечора, ми з України" (фото)

Офіційну продукцію можна замовити не лише на вітчизняних онлайн-платформах, а й через Ebay чи Amazon.

"Укрпошта" оголосила про старт продажу нової марки та тематичного мерчу "Доброго вечора, ми з України". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив генеральний директор оператора поштового зв'язку Ігор Смілянський.

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За його словами, нові марки та тематичний мерч "Доброго вечора, ми з України" продаватимуться в онлайн-магазині "Укрпошти" та на таких великих платформах, як Prom, Kasta та Rozetka.

Окрім цього, як зазначає Ігор Смілянський, продукцію можна замовити через EBay, Amazon.

"А урочисте гасіння (поштових марок — ред.) у Києві трохи пізніше. Буде круто!" — додав гендиректор "Укрпошти" у своєму Telegram-каналі.

1 аркуш із новими марками в офіційному онлайн-магазині оператора продається по 108 гривень, футболки — по 349 гривень, а сумки-шопери — по 50 гривень.

[ + – ] "Укрпошта" відкрила продаж нових марок і мерчу "Доброго вечора, ми з України"

Пресслужба "Укрпошти" поінформувала, що продаж нових марок і тематичного мерчу "Доброго вечора, ми з України" вже стартував в онлайн-магазині оператора та на торгових платформах. Компанія також попередила, що купівля спецзнаків поштової оплати здійснюватиметься з певними обмеженнями — 2 аркуші на кожен номінал і 5 конвертів.

"Ми випустили 5 млн поштових марок із трактором двох номіналів, тож, сподіваємося, їх вистачить усім! І нашим друзям за кордоном, які також хочуть мати частинку історії про українську сміливість. Тому для них ми відкриваємо продаж на міжнародних майданчиках — Amazon та Ebay ", — продовжили у пресслужбі "Укрпошти".

Нові марки та тематичний мерч "Доброго вечора, ми з України" можна придбати на таких платформах:

[ + – ] "Укрпошта" відкрила продаж нових марок і мерчу "Доброго вечора, ми з України" [ + – ] "Укрпошта" відкрила продаж нових марок і мерчу "Доброго вечора, ми з України" [ + – ] "Укрпошта" відкрила продаж нових марок і мерчу "Доброго вечора, ми з України" [ + – ] "Укрпошта" відкрила продаж нових марок і мерчу "Доброго вечора, ми з України"

Нагадаємо, в середині червня завершилося онлайн-голосування за найкращий дизайн нової марки "Укрпошти" під назвою "Доброго вечора, ми з України". Переможцем стала робота з трактором, що тягне ворожий танк ЗС РФ.

Також повідомлялося, що "Нова пошта" й "Укрпошта" відновили доставку товарів з платформи AliExpress в Україну.