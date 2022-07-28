Санатории, отели и спорткомплексы: СБУ передала АРМА 15 млрд грн российских активов

Санаторий "Моршинский", спорткомплекс Kyiv Sport Club, а также столичные гостиницы "Турист" и "Дружба" перешли под управление властей.

Служба безопасности Украины передала профильному регулятору арестованные российские активы на сумму около 15 млрд гривен, которые включают гостиницы, санатории, а также собственность компаний "Газпром", "Роснефть" и других. Об этом в четверг, 28 июля, сообщила пресс-служба СБУ.

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Активы переданы Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявили в ведомстве.

В частности, переданные активы, включают:

80 санаториев, спортивных учреждений и других имущественных комплексов в разных регионах Украины стоимостью 7 млрд гривен, незаконно переданных на баланс Федерации профсоюзов Украины;

активы 19 украинских компаний, которые контролировались корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками на общую сумму свыше 7,75 млрд грн, а также тысячи связанных с ними объектов недвижимости и движимого имущества на сотни миллионов гривен.

Также СБУ сообщила, что в АРМА, в частности, переданы киевские гостиницы "Турист" и "Дружба", санатории "Жовтень" (Конча-Заспа), "Куяльник" (Одесса), "Моршинский" (Львовская область), "Поляна" (Закарпатье) и спорткомплексы, в том числе Kyiv Sport Club.

АРМА сможет управлять этими активами для обеспечения прибыли государству до момента, пока они не будут окончательно изъяты в пользу Украины.

Служба безопасности уточнила, что активы с российскими бенефициарами были арестованы в рамках уголовного производства, начатого в связи с полномасштабной войной РФ против Украины. Что касается имущества, которым владела Федерация профсоюзов Украины, то, по данным СБУ, сотрудники этой организации незаконно отчуждали объекты, путем занижения их рыночной стоимости и проведения покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества.

Досудебное следствие продолжается, добавили в ведомстве.

Напомним, по данным СМИ, в Украине решением суда были арестованы акции и средства компании по производству воды "Моршинская". Предприятие принадлежало российскому олигарху Михаилу Фридману.

Также мы писали об аресте имущества российского ресторатора Александра Орлова, владельца заведений Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила и других.