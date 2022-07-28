Санаторії, готелі та спорткомплекси: СБУ передала АРМА 15 млрд грн російських активів

Санаторій "Моршинський", спорткомплекс Kyiv Sport Club, а також столичні готелі "Турист" і "Дружба" перейшли під керування влади.

Служба безпеки України передала профільному регулятору заарештовані російські активи на суму приблизно 15 млрд гривень, які враховують готелі, санаторії, а також власність компаній "Газпром", "Роснефть" та інших. Про це у четвер, 28 липня, повідомила пресслужба СБУ.

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Активи передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), заявили у відомстві.

Зокрема, передані активи враховують:

80 санаторіїв, спортивних установ та інших майнових комплексів у різних регіонах України вартістю 7 млрд гривень, незаконно переданих на баланс Федерації профспілок України;

активи 19 українських компаній, які контролювали корпорації "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн, а також тисячі пов'язаних із ними об'єктів нерухомості та рухомого майна на сотні мільйонів гривень.

Також СБУ повідомила, що в АРМА, зокрема, передано київські готелі "Турист" і "Дружба", санаторії "Жовтень" (Конча-Заспа), "Куяльник" (Одеса), "Моршинський" (Львівська область), "Поляна" (Закарпаття) та спорткомплекси, зокрема Kyiv Sport Club.

АРМА зможе керувати цими активами для забезпечення прибутку державі до моменту, поки їх не буде остаточно вилучено на користь України.

Служба безпеки уточнила, що активи з російськими бенефіціарами було заарештовано в межах кримінального провадження, розпочатого у зв'язку з повномасштабною війною РФ проти України. Щодо майна, яким володіла Федерація профспілок України, то, за даними СБУ, співробітники цієї організації незаконно відчужували об'єкти шляхом заниження їхньої ринкової вартості та проведення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження із Фондом державного майна.

Досудове слідство продовжується, додали у відомстві.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, в Україні рішенням суду було заарештовано акції та кошти компанії з виробництва води "Моршинська". Підприємство належало російському олігарху Михайлу Фрідману.

Також ми писали про арешт майна російського ресторатора Олександра Орлова, власника закладів Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Риба Пила та інших.