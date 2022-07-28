В Коблево 2 человека подорвались на морской мине

Люди решили искупаться в запретной зоне. По сведениям СМИ, погиб начальник сектора криминальной полиции Херсонского отдела полиции и его подчиненный.

В селе Коблево Николаевской области два человека подорвались на мине в море. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

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"Повторяю, если запрещено – значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", – проинформировал глава ОВА.

Одесское издание "Думская" уточняет, что погиб 39-летний полковник, начальник сектора криминальной полиции Херсонского отдела полиции и его 35-летний подчиненный – оперуполномоченный капитан полиции.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подчеркнул, одесситы должны обратить внимание на эту трагедию.

Мины в Коблево – насколько опасен курорт

Вышеупомянутый случай с минами – не первый. Братчук 21 июля сообщал о бесконтрольном детонировании морской мины ВС РФ в 50 метрах от берега.

В районе населенного пункта Коблево, в 50 метрах от берега, в воде сдетонировала морская мина.

"Будьте бдительны, не подвергайте опасности себя и своих родных", – писал он.

Курорт Коблево – карта поселка

Коблево расположено на границе Николаевской и Одесской областей. Расстояние от поселка до Одессы напрямую по воде – 40 км.

[ + – ] Курорт "Коблево" находится на Черном море

Курорт "Коблево" находится на Черном море, в него входят около 100 пансионатов, базы отдыха, дельфинарий, аквапарки, кафе и рестораны. Некоторые базы отдыха находятся на берегу Тилигульского лимана, который известен лечебными грязями.

В Коблево могут отдыхать до 17 тысяч туристов, протяжность пляжей курорта – 7 километров. Средняя температура воздуха в Коблево в купальный сезон – около +35 градусов.

Рядом с курортом находится винный завод "Коблево".

Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов жаловался на растущее количество желающих искупаться на заминированных пляжах. Власти города хотят установить специальные защитные сетки и наблюдательные башни, чтобы пресекать посещение опасных мест.

В ООН предупреждали, что на разминирование основных украинских портов уйдет несколько месяцев.