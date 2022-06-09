На разминирование украинских портов уйдет несколько месяцев, — ООН

В ООН рассказали, что даже если порты в один момент захотят открыться, потребуется время, чтобы корабли смогли заходить или выходить.

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Обезвреживание морских мин вокруг ключевых украинских портов займет несколько месяцев. А сотни иностранных моряков застряли в Украине из-за вторжения России. Об этом заявил специальный советник Международной морской организации по морской безопасности ООН Питер Адамс в интервью Bloomberg.

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"Даже если порты захотят открыться завтра, потребуется некоторое время, прежде чем корабли смогут войти или выйти. На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев", — сказал он.

По словам Адамса, около 450 иностранных моряков остаются на более чем 80 судах в украинских портах. Треть — с Филиппин, значительное число — из Турции, Сирии и Азербайджана.

Напомним, 6 июня СМИ сообщали, что Турция обеспечит безопасность вывоза зерна из портов Украины. По информации журналистов, была разработанная "дорожная карта" совместно с Киевом, Москвой и Анкарой, которая предполагает, что турецкие военные будут заниматься разминированием вод и сопровождением суден с продукцией до нейтральных вод.

8 июня глава МИД РФ заявил, что Россия и Турция обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна на мировые рынки. Однако если украинская сторона готова обеспечить проход кораблей через заминированные воды, то в РФ не будут препятствовать этому.