На розмінування українських портів піде кілька місяців, — ООН

В ООН розповіли, що навіть якщо порти одночасно захочуть відкритися, потрібен час, щоб кораблі змогли заходити або виходити.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Знешкодження морських мін навколо ключових українських портів триватиме кілька місяців. А сотні іноземних моряків застрягли в Україні через вторгнення Росії. Про це заявив спеціальний радник Міжнародної морської організації з питань морської безпеки ООН Пітер Адамс в інтерв'ю Bloomberg.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть увійти або вийти. На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців", — сказав він.

За словами Адамса, приблизно 450 іноземних моряків залишаються на понад 80 суднах в українських портах. Третина – з Філіппін, значна кількість з Туреччини, Сирії та Азербайджану.

Нагадаємо, 6 червня ЗМІ повідомляли, що Туреччина гарантуватиме безпеку вивезення зерна з портів України. За інформацією журналістів, була розроблена "дорожня карта" спільно з Києвом, Москвою та Анкарою, яка припускає, що турецькі військові займатимуться розмінуванням вод і супроводом суден із продукцією до нейтральних вод.

8 червня глава МЗС РФ заявив, що Росія та Туреччина обговорюють деталі розмінування українських портів для вивезення зерна на світові ринки. Однак, якщо українська сторона готова забезпечити прохід кораблів через заміновані води, то в РФ не перешкоджатимуть цьому.