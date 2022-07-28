У Коблево 2 людини підірвалися на морській міні

Люди вирішили скупатися у забороненій зоні. За даними ЗМІ, загинув начальник сектору кримінальної поліції Херсонського відділу поліції та його підлеглий.

У селі Коблево Миколаївської області двоє людей підірвалися на міні у морі. Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

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"Повторюю, якщо заборонено — значить є причини. 2 людини підірвалися на міні в Коблево, купаючись під час заборони", — поінформував голова ОВА.

Одеське видання "Думська" уточнює, що загинув 39-річний полковник, начальник сектору кримінальної поліції Херсонського відділу поліції та його 35-річний підлеглий — оперуповноважений капітан поліції.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук підкреслив, що одесити мають звернути увагу на цю трагедію.

Міни в Коблево — наскільки небезпечний курорт

Вищезгаданий випадок із мінами — не перший. Братчук 21 липня повідомляв про безконтрольне детонування морської міни ЗС РФ за 50 метрів від берега.

У районі населеного пункту Коблево, за 50 метрів від берега, у воді здетонувала морська міна.

"Будьте пильні, не наражайте на небезпеку себе і своїх рідних", — писав він.

Курорт Коблево — карта селища

Коблево розташоване на кордоні Миколаївської та Одеської областей. Відстань від селища до Одеси безпосередньо по воді — 40 км.

[ + – ] Курорт "Коблево" знаходиться на Чорному морі

Курорт "Коблево" знаходиться на Чорному морі, до нього входять близько 100 пансіонатів, бази відпочинку, дельфінарій, аквапарки, кафе та ресторани. Деякі бази відпочинку знаходяться на березі Тилігульського лиману, який відомий лікувальними грязями.

У Коблево можуть відпочивати до 17 тисяч туристів, протяжність пляжів курорту — 7 кілометрів. Середня температура повітря у Коблево у купальний сезон — близько +35 градусів.

Поруч із курортом знаходиться винний завод "Коблево".

Нагадаємо, що мер Одеси Геннадій Труханов скаржився на кількість охочих викупатися на замінованих пляжах. Влада міста хоче встановити спеціальні захисні сітки та наглядові вежі, щоб припиняти відвідування небезпечних місць.

В ООН попереджали, що на розмінування основних українських портів піде кілька місяців.