Грозовые дожди и похолодание: каким регионам ожидать непогоды на выходные (фото)

В западных областях температура воздуха днем опустится до +17-21°С, а на юге Украины сохраниться жаркая погода — до +32°С.

Западные, центральные и северные области Украины накроют грозовые дожди на выходные — 30 и 31 июля. А к воскресенью непогода передвинется и на южный регион Украины. Такой прогноз погоды указан на сайте украинского Гидрометцентра.

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Прогноз погоды на западе Украины

И 30, и 31 июля по всей территории запада Украины прогнозируются грозовые дожди. Они пройдут в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В субботу ожидается, что на Закарпатье температура днем будет составлять +29-31°С, в других регионах она подымется до +27-29°С. Ночью в областях будет прохладно — +14-17°С.

Прогноз погоды на воскресенье: в западные регионы страны придет похолодание. Температура днем будет колебаться от +17 до +21°С, ночью она будет составлять +14-17°С.

Прогноз погоды в центральной и северной части Украины

30 июля Житомирскую область накроют грозовые дожди, а 31 июля они пройдут и в Винницкой области. В субботу температура воздуха днем в Житомирской области будет составлять +27-29°С, а в воскресенье — +25-27°С. В Винницкой области будет теплее: +29-31°С в субботу и +26-28°С в воскресенье.

На территории других регионов осадков не прогнозируют и в субботу, и в воскресенье. В Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет солнечная погода. Температура воздуха днем будет +28-31°С и +14-17°С ночью.

Прогноз погоды на юге и востоке страны

30 июля во всех южных и восточных регионах Украины будет солнечная и жаркая погода. Днем воздух прогреется до +29-32°С на юге Украины — в Одесской, Николаевской и Запорожской областях и до +27-29°С на востоке — Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Ночью на юге Украины температура будет составлять +20-22°С, а на востоке — +15-18°С.

31 июля в Одесской области прогнозируют грозовые дожди, однако в регионе будет жарко — +29-31°С. В остальных областях будет сохраниться солнечная погода — +30-32°С на юге Украины и +25-29°С на востоке.

Прогноз погоды в Крыму

Погода на Крымском полуострове будет жаркой и солнечной на протяжении всех выходных. Днем температура воздуха прогреется до +29-31°С, ночью — +19-21°С.

[ + – ] Прогноз погоды на 30 июля

[ + – ] Прогноз погоды на 31 июля

Напомним, 5 июля Львов ушел под воду из-за сильного ливня. В результате непогоды в городе было повреждено более 20 крыш домов.

2 июля в Тернополе после сильного ливня затопило улицы и повалило деревья. Одно дерево упало на линию электропередач.