Грозові дощі та похолодання: яким регіонам чекати негоди на вихідні (фото)

У західних областях температура повітря вдень опуститься до +17-21°С, а на півдні України зберігатиметься спекотна погода — до +32°С.

Західні, центральні та північні області України накриють грозові дощі на вихідні — 30 та 31 липня. А до неділі негода пересунеться і на південний регіон України. Такий прогноз погоди вказано на сайті українського Гідрометцентру.

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Прогноз погоди на Заході України

І 30, і 31 липня на всій території на Заході України прогнозують грозові дощі. Вони відбудуться у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У суботу очікується, що на Закарпатті температура вдень становитиме +29-31°С, в інших регіонах вона підніметься до +27-29°С. Вночі в областях буде прохолодно +14-17°С.

Прогноз погоди на неділю: у західні регіони країни прийде похолодання. Температура вдень коливатиметься від +17 до +21°С, уночі вона становитиме +14-17°С.

Прогноз погоди у Центрі та на Півночі України

30 липня на Житомирщині накриють грозові дощі, а 31 липня вони пройдуть і на Вінниччині. У суботу температура повітря вдень на Житомирщині становитиме +27-29°С, а в неділю — +25-27°С. На Вінниччині буде тепліше: +29-31°С у суботу та +26-28°С у неділю.

На території інших регіонів опадів не прогнозують і в суботу, і в неділю. У Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде сонячна погода. Температура повітря вдень буде +28-31°С та +14-17°С вночі.

Прогноз погоди на півдні та сході країни

30 липня у всіх південних та східних регіонах України буде сонячна та спекотна погода. Вдень повітря прогріється до +29-32°С на півдні України — в Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях та до +27-29°С на сході — Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Вночі на півдні України температура становитиме +20-22°С, а на сході +15-18°С.

31 липня на Одещині прогнозують грозові дощі, проте в регіоні буде спекотно — +29-31°С. В інших областях зберігатиметься сонячна погода — +30-32°С на півдні України та +25-29°С на сході.

Прогноз погоди у Криму

Погода на Кримському півострові буде спекотною та сонячною протягом усіх вихідних. Вдень температура повітря прогріється до +29-31°С, уночі — +19-21°С.

[ + – ] Прогноз погоди на 30 липня.

[ + – ] Прогноз погоди на 31 липня.

Нагадаємо, 5 липня Львів пішов під воду через сильну зливу. Внаслідок негоди у місті пошкоджено понад 20 дахів будинків.

2 липня у Тернополі після сильної зливи затопило вулиці та повалило дерева. Одне дерево впало на лінію електропередач.