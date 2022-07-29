Рада поддержала: все новостройки в Украине должны иметь бомбоубежища

Народные депутаты поддержали законопроект, обязывающий застройщиков предусматривать наличие укрытий в зданиях.

Верховная Рада поддержала во втором чтении законодательную инициативу, обязывающую застройщиков предусматривать наличие бомбоубежищ при возведении новых жилых домов и других зданий. Об этом у себя в Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Верховная Рада проголосовала за законопроект, согласно которому градостроительная документация на региональном и местном уровнях должна содержать раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты", – рассказал нардеп.

Как уточнил Гончаренко, утверждение указанной градостроительной документации при отсутствии такого раздела запрещается.

За основу законопроект 7398 парламентарии приняли еще 19 июня.

Как уточняется в пояснительной записке документа, первые месяцы полномасштабной войны в Украине продемонстрировали, что возможности существующей в Украине системы гражданской защиты населения весьма ограничены. Чаще всего люди вынуждены укрываться от обстрелов в подвалах домов и здания, не имеющих эвакуационных выходов и не оборудованных системами вентиляции.

Все это сделало насущной необходимостью развернуть в Украине сеть защитных сооружений для населения. И это должно происходить еще на стадии строительства новых зданий. В частности, девелоперы должны уделять больше внимания созданию помещений двойного назначения, таких как подземные паркинги с функционалом бомбоубежища.

Законопроект также предполагает, что представители ГСЧС в обязательном порядке должны быть привлечены к рассмотрению градостроительной документации на заседаниях архитектурно-градостроительных советов.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, за инициативу проголосовало 280 украинских парламентариев.

Ранее Фокус рассказывал, что законопроект № 7546 народного депутата фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых вводит уголовную ответственность для бизнеса за работу во время воздушных тревог. Впрочем, не все согласны с тем, что такая мера поможет усилить меры безопасности в стране.