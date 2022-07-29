Рада підтримала: всі новобудови в Україні повинні мати бомбосховища

Народні депутати підтримали законопроєкт, який зобов'язує забудовників передбачати наявність укриттів у будинках.

Верховна Рада підтримала у другому читанні законодавчу ініціативу, яка зобов'язує забудовників передбачати наявність бомбосховищ під час зведення нових житлових будинків та інших будівель. Про це у себе у Telegram-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, згідно з яким містобудівна документація на регіональному та місцевому рівнях має містити розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту", — розповів нардеп.

Як уточнив Гончаренко, затвердження зазначеної містобудівної документації за відсутності такого поділу забороняється.

За основу законопроєкт 7398 парламентарі ухвалили ще 19 червня.

Як уточнюється в пояснювальній записці документа, перші місяці повномасштабної війни в Україні продемонстрували, що можливості системи цивільного захисту населення, що існує в Україні, дуже обмежені. Найчастіше люди змушені ховатися від обстрілів у підвалах будинків та будівлі, які не мають евакуаційних виходів та не обладнані системами вентиляції.

Все це зробило нагальною необхідністю розгорнути в Україні мережу захисних споруд для населення. І це має відбуватися ще на стадії будівництва нових будівель. Зокрема, девелопери мають приділяти більше уваги створенню приміщень подвійного призначення, таких як підземні паркінги із функціоналом бомбосховища.

Законопроєкт також передбачає, що представників ДСНС в обов'язковому порядку мають бути залучені до розгляду містобудівної документації на засіданнях архітектурно-містобудівних рад.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, за ініціативу проголосувало 280 українських парламентарів.

Раніше Фокус розповідав, що законопроєкт №7546 народного депутата фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних запроваджує кримінальну відповідальність для бізнесу за роботу під час повітряних тривог. Втім, не всі погоджуються з тим, що такий захід допоможе посилити заходи безпеки в країні.