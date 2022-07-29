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Суд Киева смягчил приговор солдату РФ Шишимарину, осужденному за убийство мирного жителя

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Суд Киева смягчил приговор Вадиму Шишимарину

Фемида частично удовлетворила апелляцию стороны обвинения и приговорила российского военнослужащего к 15 годам тюрьмы вместо пожизненного заключения.

Киевский апелляционный суд смягчил приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину, который был осужден за убийство мирного жителя в ходе полномасштабного вторжения ВС РФ. Об этом заявил судья в ходе заседания, которое транслировалось в Youtube.

В частности, Фемида решила частично удовлетворить апелляцию стороны обвинения и смягчила приговор военнослужащему ВС РФ Вадиму Шишимарину, который был осужден решением Соломенского районного суда Киева за убийство мирного жителя Сумской области.

Таким образом, российский солдат приговорен к 15 годам тюремного заключения вместо пожизненного срока.

"Апелляционную жалобу защитника частично удовлетворить. Приговор Соломенского районного суда Киева от 23 мая 2022 года в отношении Вадима Шишимарина изменить. Исключить из мотивационной части приговора ссылку на совершение преступления по предварительному сговору группы лиц и совершение преступления в отношении пожилого человека как обстоятельства, которое отягчает наказание. Смягчить наказание Вадиму Шишимарину до 15 лет лишения свободы. В другой части решение Соломенского райсуда от 23 мая в отношении Вадима Шишимарина оставить без изменений", — говорится в решении апелляционного суда.

Полный текст вердикта будет опубликован 3 августа. Стороны обвинения и защиты могут обжаловать приговор апелляционного суда в кассационном порядке в течение трех месяцев с момента его объявления.

Напомним, первое судебное заседание в отношении солдата ВС РФ Вадима Шишимарина, которого обвиняли в убийстве мирного жителя Сумской области, прошло 13 мая. Российский военнослужащий признал свою вину и раскаялся.

По данным следствия, 28 февраля колонну ВС РФ, в составе которой был Вадим Шишимарин, разбили подразделения ВСУ в Сумской области. Оккупанты, пытаясь сбежать от украинских военнослужащих, расстреляли частный автомобиль и на украденной машине выехали в поселок Чупаховка. Выполняя приказ командования, Вадим Шишимарин в населенном пункте убил 62-летнего местного жителя Александра Шелипова.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство гражданского лица.