Суд Києва пом'якшив вирок солдату РФ Шишимаріну, засудженому за вбивство мирного жителя

Феміда частково задовольнила апеляцію сторони звинувачення та засудила російського військовослужбовця до 15 років ув'язнення замість довічного ув'язнення.

Київський апеляційний суд пом'якшив вирок російському військовослужбовцю Вадиму Шишимаріну, який був засуджений за вбивство мирного жителя під час повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Про це заявив суддя в ході засідання, яке транслювали в YouТube.

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Зокрема, Феміда вирішила частково задовольнити апеляцію сторони звинувачення та пом'якшила вирок військовослужбовцеві ЗС РФ Вадиму Шишимаріну, який був засуджений рішенням Солом'янського районного суду Києва за вбивство мирного мешканця Сумської області.

Отже, російського солдата засудили до 15 років ув'язнення замість довічного терміну.

"Апеляційну скаргу захисника частково задовольнити. Вирок Солом'янського районного суду Києва від 23 травня 2022 року стосовно Вадима Шишимаріна змінити. Виключити з мотиваційної частини вироку посилання на скоєння злочину за попередньою змовою групи осіб та скоєння злочину щодо людини похилого віку як обставини, що обтяжують покарання. Пом'якшити покарання Вадиму Шишимаріну до 15 років позбавлення волі. В іншій частині рішення Солом'янського райсуду від 23 травня щодо Вадима Шишимаріна залишити без змін", — йдеться в рішенні апеляційного суду.

Повний текст вердикту опублікують 3 серпня. Сторони звинувачення та захисту можуть оскаржити вирок апеляційного суду в касаційному порядку протягом трьох місяців із моменту його оголошення.

Нагадаємо, перше судове засідання щодо солдата ЗС РФ Вадима Шишимаріна, якого звинувачували в убивстві мирного жителя Сумської області, відбулося 13 травня. Російський військовослужбовець визнав свою провину та покаявся.

За даними слідства, 28 лютого колону ЗС РФ, у складі якої був Вадим Шишимарін, розбили підрозділи ЗСУ в Сумській області. Окупанти, намагаючись втекти від українських військовослужбовців, розстріляли приватний автомобіль і на вкраденій машині виїхали в селище Чупахівка. Виконуючи наказ командування, Вадим Шишимарін у населеному пункті вбив 62-річного місцевого жителя Олександра Шеліпова.

23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство цивільної особи.