Модель умного города: в Буче построят инновационный технопарк и создадут медкластер

Мэрия анонсировала запуск пилотного проекта в рамках генерального плана национального восстановления Украины.

В Буче планируют построить инновационный технопарк и создать медицинские кластеры. Об этом сообщается в Telegram-канале Бучанского городского совета.

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Как рассказали в мэрии, именно с Бучи начнется реализация генерального плана национального восстановления Украины.

В ближайшее время здесь должен запуститься пилотный проект Bucha Techno Garden. К его разработке привлекли международных экспертов в разных сферах, что поможет учесть успешный опыт других стран.

"Нарабатывается модель умного города путем создания инновационного технопарка (IT-кластера) и медицинского кластера", – уточняется в сообщении.

[ + – ] Презентация проекта Bucha Techno Garden.

Также речь идет о привлечении инвестиций для строительства завода по производству корейских автобусов.

Проект призван способствовать развитию всей Бучанской громады. Он подразумевает создание новых рабочих мест, привлечение налогов и, соответственно, развитию населенных пунктов в рамках реализации муниципальной программы "Vdoma Krashche".

Проект Bucha Techno Garden задумывали еще до полномасштабного вторжения РФ. В январе секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский подробно рассказывал об этой идее.

"Bucha Techno Garden – это амбициозный флагманский проект, который мы хотим реализовать на территории Бучанской ОТГ, площадь которого будет охватывать почти 3,5 тысячи гектаров инвестиционно привлекательных территорий нескольких населенных пунктов – Бучи, Блиставицы, Мироцкого, Ворзеля, а также соседних Лубянки, Бабинцев и Здвижовки", – объяснял Шаправский в начале текущего года.

По его словам, реализация проекта позволила бы создать около 86 тыс. новых рабочих мест и привлечь многомиллионные инвестиции в экономику Киевской области и громады.

[ + – ] Проект Bucha Techno Garden в январе 2022 года.

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