Модель умного города: в Буче построят инновационный технопарк и создадут медкластер
Мэрия анонсировала запуск пилотного проекта в рамках генерального плана национального восстановления Украины.
В Буче планируют построить инновационный технопарк и создать медицинские кластеры. Об этом сообщается в Telegram-канале Бучанского городского совета.
Как рассказали в мэрии, именно с Бучи начнется реализация генерального плана национального восстановления Украины.
В ближайшее время здесь должен запуститься пилотный проект Bucha Techno Garden. К его разработке привлекли международных экспертов в разных сферах, что поможет учесть успешный опыт других стран.
"Нарабатывается модель умного города путем создания инновационного технопарка (IT-кластера) и медицинского кластера", – уточняется в сообщении.
Также речь идет о привлечении инвестиций для строительства завода по производству корейских автобусов.
Проект призван способствовать развитию всей Бучанской громады. Он подразумевает создание новых рабочих мест, привлечение налогов и, соответственно, развитию населенных пунктов в рамках реализации муниципальной программы "Vdoma Krashche".
Проект Bucha Techno Garden задумывали еще до полномасштабного вторжения РФ. В январе секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский подробно рассказывал об этой идее.
"Bucha Techno Garden – это амбициозный флагманский проект, который мы хотим реализовать на территории Бучанской ОТГ, площадь которого будет охватывать почти 3,5 тысячи гектаров инвестиционно привлекательных территорий нескольких населенных пунктов – Бучи, Блиставицы, Мироцкого, Ворзеля, а также соседних Лубянки, Бабинцев и Здвижовки", – объяснял Шаправский в начале текущего года.
По его словам, реализация проекта позволила бы создать около 86 тыс. новых рабочих мест и привлечь многомиллионные инвестиции в экономику Киевской области и громады.
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