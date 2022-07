Финский ученый сделал онлайн-карту выдающихся людей: есть и украинцы

Самым известным в мире оказался экс-президент США Барак Обама, а среди уроженцев Украины — Лев Троцкий.

Географ из Финляндии Топи Чжуканов запустил онлайн-карту выдающихся людей со всего мира. Ознакомиться с ней можно на специальном сайте.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Ученый вдохновился похожей картой от проекта The Pudding, которая рассказывает об известных людях из США, но расширил идею на весь мир. Он отобрал "выдающихся личностей" и указал места их рождения — по одному на каждую уникальную географическую локацию. В описании знаменитости Топи Чжуканов указал источник информации, ранг известности, пол, а также жива она или мертва. Первое место занимает экс-президент США Барак Обама, при этом Иисус Христос оказался только на 204 месте.

Среди знаменитостей указаны и уроженцы Украины, приводим нескольких из них:

Лев Троцкий (самый известный в стране и на 146 месте в мире)

Николай Гоголь

Михаил Булгаков

Джозеф Конрад

Никита Хрущев

Леонид Брежнев

Тарас Шевченко

Леся Украинка

Николай Некрасов

Анна Ахматова

Леонид Кучма

Петр Порошенко

Александр Довженко

Станислав Лем

Мила Кунис

Илья Репин

Сергей Прокофьев

Ольга Куриленко

Иван Айвазовский

Нестор Махно

Григорий Зиновьев

[ + – ] Выдающиеся люди Украины на карте Топи Чжуканова Фото: Скриншот

Карта создана при помощи сервиса Mapbox. На специальной панели пользователь может фильтровать отметки, выбирая разделы "Культура", "Открытия и наука", "Лидерство", "Спорт и игры", "Названия мест" (в этом случае отображаются только страны и города).

Автор отметил, что при создании карты воспользовался исследованием Моргана Лауэнана и его команды, составившей базу данных известных людей с 3500 года до нашей эры по 2018 года нашей эры — всего 2,29 миллиона человек. Ученые собрали большое количество информации из Википедии и Викиданных, а затем проверили ее источники и исправили ошибки.

Ранее айтишники представили электронную карту восстановления областей Украины, пострадавших во время войны. Уже известно, что Ирландия поможет отстроить Ровенскую область, Канада — Сумскую, а Германия — Черниговскую.

Писали также о том, что энтузиасты из Эстонии нанесли на онлайн-карту адреса российских военных, совершивших преступления в Буче. Проект получил название "Where do orcs come from?" и реализован на базе сервиса Google Maps. Отметки поставлены с учетом данных, опубликованных украинской разведкой.