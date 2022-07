Фінський учений зробив онлайн-карту видатних людей: є й українці

Найвідомішим у світі виявився експрезидент США Барак Обама, а серед уродженців України — Лев Троцький.

Географ із Фінляндії Топі Чжуканов запустив онлайн-карту видатних людей із усього світу. Ознайомитися з нею можна на спеціальному сайті.

Учений надихнувся схожою мапою від проєкту The Pudding, яка розповідає про відомих людей із США, але розширив ідею на весь світ. Він відібрав "видатних особистостей" і вказав місця їх народження — по одному на кожну унікальну географічну локацію. В описі знаменитості Топі Чжуканов вказав джерело інформації, ранг популярності, стать, а також жива вона чи мертва. Перше місце посідає експрезидент США Барак Обама, при цьому Ісус Христос опинився лише на 204 місці.

Серед знаменитостей зазначені й уродженці України, наводимо кількох із них:

Лев Троцький (найвідоміший у країні та на 146 місці у світі)

Микола Гоголь

Михайло Булгаков

Джозеф Конрад

Микита Хрущов

Леонід Брежнєв

Тарас Шевченко

Леся Українка

Микола Некрасов

Анна Ахматова

Леонід Кучма

Петро Порошенко

Олександр Довженко

Станіслав Лем

Міла Куніс

Ілля Рєпін

Сергій Прокоф'єв

Ольга Куриленко

Іван Айвазовський

Нестор Махно

Григорій Зінов'єв

Визначні люди України на карті Топі Чжуканова

Карта створена за допомогою Mapbox. На спеціальній панелі користувач може фільтрувати позначки, вибираючи розділи "Культура", "Відкриття та наука", "Лідерство", "Спорт та ігри", "Назви місць" (у цьому випадку відображаються лише країни та міста).

Автор зазначив, що при створенні карти скористався дослідженням Моргана Лауенана та його команди, яка склала базу даних відомих людей із 3500 року до нашої ери до 2018 року нашої ери — лише 2,29 мільйона людей. Учені зібрали велику кількість інформації з "Вікіпедії" та "Вікіданих", а потім перевірили її джерела та виправили помилки.

Раніше айтішники представили електронну карту відновлення областей України, які постраждали під час війни. Вже відомо, що Ірландія допоможе відбудувати Рівненську область, Канада — Сумську, а Німеччина — Чернігівську.

Писали також про те, що ентузіасти з Естонії нанесли на онлайн-картку адреси російських військових, які вчинили злочини в Бучі. Прокт отримав назву Where do orcs come from? і реалізований на базі сервісу Google Maps. Позначки поставлені з урахуванням даних, опублікованих українською розвідкою.