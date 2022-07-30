Модель розумного міста: у Бучі збудують інноваційний технопарк і створять медкластер

Мерія анонсувала запуск пілотного проєкту в межах генерального плану національного відновлення України.

У Бучі планують збудувати інноваційний технопарк і створити медичні кластери. Про це повідомляється в Telegram-каналі Бучанської міської ради.

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Як розповіли в мерії, саме з Бучі розпочнеться реалізація генерального плану національного відновлення України.

Найближчим часом тут має запуститися пілотний проєкт Bucha Techno Garden. До його розробки залучили міжнародних експертів у різних галузях, що допоможе врахувати успішний досвід інших країн.

"Напрацьовується модель розумного міста шляхом створення інноваційного технопарку (IT-кластера) та медичного кластера", — уточнюється в повідомленні.

[ + – ] Презентація проєкту Bucha Techno Garden

Також ідеться про залучення інвестицій для будівництва заводу з виробництва корейських автобусів.

Проєкт покликаний сприяти розвитку всієї Бучанської громади. Він передбачає створення нових робочих місць, залучення податків і, відповідно, розвитку населених пунктів у межах реалізації муніципальної програми Vdoma Krashche.

Проєкт Bucha Techno Garden задумали ще до повномасштабного вторгнення РФ. У січні секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський докладно розповідав про цю ідею.

"Bucha Techno Garden — це амбітний флагманський проєкт, який ми хочемо реалізувати на території Бучанської ОТГ, площа якого охоплюватиме майже 3,5 тисячі гектарів інвестиційно-привабливих територій кількох населених пунктів — Бучі, Блиставиці, Мироцького, Ворзеля, а також сусідніх Луб'янки та Здвижівки", — пояснював Шаправський на початку поточного року.

За його словами, реалізація проєкту дозволила б створити близько 86 тис. нових робочих місць і залучити багатомільйонні інвестиції в економіку Київської області й громади.

[ + – ] Проєкт Bucha Techno Garden у січні 2022 року

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