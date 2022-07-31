Директора школы, которая "сливала" позиции ВСУ, отпустили под залог в 500 000 грн (видео)

По информации прокуратуры, женщина сотрудничала с представителем РФ, который был связан со спецслужбами страны-агрессора.

Директора частной школы под Киевом, которую подозревают в раскрытии оккупантам позиций ВСУ и предоставлении другой информации, суд выпустил под залог в 500 тысяч гривен. Об этом говорится в репортаже "ТСН".

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В прокуратуре сообщили, что обвиняемая имела пророссийские взгляды и поддерживала действия российских оккупантов в Украине. Она также сотрудничала с представителем РФ, который принимал участие в антиукраинских информационных акциях и был связан со спецслужбами РФ.

"Женщина передавал ему информацию о расположении ВСУ, теробороны, а также а также о деятелях Украины", — сообщили в прокуратуре.

В то же время сотрудники СБУ выяснили, что в своих поступках обвиняемая мотивировалась тем, что россияне обещали ей должность Министра образования в своей администрации.

Что известно о подозреваемой

Женщина была задержана в начале июля, по обвинению в государственной измене. Несмотря на то, что правоохранительные органы не назвали фамилию подозреваемой, журналистам удалось установить ее через открытый список дел Соломенского суда города Киева. Как оказалось, речь идет о Душкиной Алле Николаевне.

[ + – ] скриншот court.gov.ua

До начала российского полномасштабного вторжения она работала в частной школе под Киевом, а до этого Душкина возглавляла частную школу в Печерском районе Киева и на то время имела фамилию — Ратушная. По информации журналистов, еще в 2020 году Алла Ратушная оказалась в центре скандала, когда соревновалась за должность директора школы с угрозами, взломами и кражей документов.

Согласно информации организации "Чесно", 46-летняя Душкина в 2020 году баллотировалась в Киевский горсовет от политической партии 2"ЗА Майбутнє" , но не была избрана.

На своей странице в Facebook в профиле женщина о себе говорит как о "начальнике управления образования Печерского района" и состоит в Женском движении "ЗА Майбутнє".

Пока идет следствие Душкина временно отстранена от своих обязанностей. Когда стало известно о том, что Душкину подозревают в госизмене, ее коллеги этой информацией были шокированы.

В прокуратуре также сообщили, что против подозреваемой собрали достаточно доказательств. Было назначено судебное заседание, однако на него Душкина не явилась, якобы по причине ее болезни.

"Было назначено судебное заседание – единственное, что предоставили – документы, которые она на больничном, поэтому судебное заседание перенесено", — сообщили в прокуратуре.

Следующее заседание по ее делу суд назначил на конец августа. Если ее вина будет доказана, женщине грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области 14 украинских сотрудников Нацполиции перешли на службу к оккупантам. По данным СБУ, были установлены личности всех коллаборантов, которые вступили в ряды так называемого "управления МВД РФ в Херсонской области".