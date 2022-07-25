14 украинских полицейских перешли на службу к оккупантам в Херсоне, — СБУ

Спецслужба установила личности всех коллаборантов, вступивших в так называемое главное управление МВД РФ в Херсонской области.

Служба безопасности Украины установила личности всех украинских правоохранителей, вступивших в ряды "главного управления МВД Херсонской области" — органа, созданного российскими оккупационными силами в регионе. Среди них — 14 бывших сотрудников Национальной полиции Украины. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Уже сообщено о подозрении 26 представителям "областного управления МВД", которые скрываются на временно оккупированной территории Херсонщины. 14 из них – бывшие работники Национальной полиции", — говорится в сообщении.

В СБУ указали, что о подозрении 26 лицам сообщили по статье о коллаборационной деятельности (ч.7 ст. 111-1 Уголовного кодекса).

В сообщении ведомства отмечается, что "областное управление МВД" в Херсонской области занимается запугиванием местных жителей и подавлением сопротивления оккупации путем репрессий, преследований и задержаний. С этой целью российские силы возобновили деятельность подразделения милиции "Беркут" в Херсонской области. К жителям региона применяются психологическое давление, насилие, а также угрозы убийством. Также были зафиксированы случаи похищения людей и пыток.

"Также коллаборанты под руководством российских спецслужб осуществляют подбор и вербовку своих "единомышленников", которым предлагают присоединяться к группировкам оккупационного "глава МВД". Для поиска кандидатов используют личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Помимо этого СБУ назвала имена некоторых из фигурантов, которые входят в "руководящий состав" оккупационного ведомства.

Напомним, недавно СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику в Херсонскую область из Крыма.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рядах СБУ и органов прокуратуры Украины состояли десятки коллаборантов, в связи с чем и были уволены со своих должностей руководитель Службы безопасности Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.