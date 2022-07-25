14 українських поліцейських перейшли на службу до окупантів у Херсоні, — СБУ

Спецслужба встановила особи всіх колаборантів, які вступили до так званого головного управління МВС РФ у Херсонській області.

Служба безпеки України встановила особи всіх українських правоохоронців, які вступили до лав "головного управління МВС Херсонської області" — органу, створеного російськими окупаційними силами в регіоні. Серед них 14 колишніх співробітників Національної поліції України. Про це в понеділок, 25 липня, повідомила пресслужба відомства.

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"Уже повідомлено про підозру 26 представникам "обласного управління МВС", які ховаються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них — колишні працівники Національної поліції", — йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що про підозру 26 особам повідомили за статтею про колабораційну діяльність (ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу).

У повідомленні відомства зазначається, що "обласне управління МВС" у Херсонській області займається залякуванням місцевих мешканців і придушенням опору окупації шляхом репресій, переслідувань і затримань. Із цією метою російські сили відновили діяльність підрозділу міліції "Беркут" у Херсонській області. До жителів регіону застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивством. Також зафіксували випадки викрадення людей і тортур.

"Також колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір і вербування своїх "однодумців", яким пропонують приєднуватися до угруповань окупаційного "глави МВС". Для пошуку кандидатів використовують особисті зв'язки, зокрема серед колишніх співробітників правоохоронних органів", — ідеться в повідомленні.

Крім цього, СБУ назвала імена деяких із фігурантів, які входять до "керівного складу" окупаційного відомства.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг Росії перекинути бронетехніку на Херсонщину з Криму.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в лавах СБУ й органів прокуратури України перебували десятки колаборантів, у зв'язку з чим і були звільнені зі своїх посад керівник Служби безпеки Іван Баканов і генеральний прокурор Ірина Венедіктова.