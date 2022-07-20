Чиновник у Херсоні допоміг перекинути техніку ЗС РФ із Криму, — СБУ (відео)

За даними слідства, колаборант добровільно погодився співпрацювати з ЗС РФ, а за це отримав посаду керівника на захопленому залізничному підприємстві.

Служба безпеки України викрила чиновника-колаборанта, який допоміг Росії перекинути бронетехніку на Херсонщину з Криму. Про це розповів речник відомства Артем Дехтяренко.

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У СБУ повідомили, що йдеться про заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації. За даними слідства, він добровільно погодився співпрацювати з російськими військовими, а за це його призначили керівником так званого державного унітарного підприємства "Херсонська залізниця".

На новій посаді колаборант організував присвоєння технологічного обладнання та рухомого складу місцевої залізниці на користь окупаційної адміністрації. Також він особисто сприяв перекиданню військової техніки та боєприпасів за допомогою цього транспорту з Криму до причорноморських районів Херсонської області.

Правоохоронці розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії СБУ розслідує понад 800 кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності. Серед підозрюваних — чиновники державних установ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

У прокуратурі Херсонської області розповіли, що підозрюваний також залучає місцевих жителів до роботи в незаконно створеному інфраструктурному підприємстві. Йому оголосили підозру за статтею про колабораціонізм — ч. 5 ст. 111-1 КК України. За це обвинуваченому загрожує до 10 років ув'язнення.

[ + – ] Підозрюваний чиновник

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення голови СБУ Івана Баканова. Він вирішив не звітувати про успіхи в роботі. Показовим результатом колишній глава відомства вважає затримання кума президента РФ Володимира Путіна.

17 липня Володимир Зеленський усунув його з посади й пояснив це тим, що десятки працівників СБУ підозрюються в колаборації та державній зраді. За його словами, відповідальність за це лежить зокрема на Іванові Баканову як керівнику відомства.