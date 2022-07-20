Чиновник в Херсоне помог перебросить технику ВС РФ из Крыма, — СБУ (видео)

По данным следствия, коллаборант добровольно согласился сотрудничать с ВС РФ, а за это получил должность руководителя на захваченном ЖД предприятии.

Служба безопасности Украины разоблачили чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику в Херсонскую область из Крыма. Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.

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В СБУ сообщили, что речь идет о заместителе директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации. По данным следствия, он добровольно согласился сотрудничать с российскими военными, а за это его назначили руководителем так называемого государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

На новой должности коллаборант организовал присвоение технологического оборудования и подвижного состава местной железной дороги в пользу оккупационной администрации. Также он лично способствовал переброски военной техники и боеприпасов с помощью этого транспорта из Крыма в причерноморские районы Херсонской области.

Правоохранители рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России СБУ расследует более 800 уголовных производств по фактам совершения коллаборационной деятельности. Среди подозреваемых –- чиновники государственных учреждений, которые находятся на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.

В прокуратуре Херсонской области рассказали, что подозреваемый также привлекает местных жителей к работе в незаконно созданном инфраструктурном предприятии. Ему объявили подозрение по статье о коллаборационизме — ч. 5 ст. 111-1 КК Украины. За это обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

[ + – ] Подозреваемый чиновник

Напомним, 19 июля Верховная Рада поддержала увольнение главы СБУ Ивана Баканова. Он решил не отчитываться об успехах в работе. Показательным результатом бывший глава ведомства считает задержание кума президента РФ Владимира Путина.

17 июля Владимир Зеленский отстранил его от должности и объяснил это тем, что десятки работников СБУ подозреваются в коллаборации и государственной измене. По его словам, ответственность за это лежит, в частности, на Иване Баканове, как руководителе ведомства.