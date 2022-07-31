Директорку школи, яка "зливала" позиції ЗСУ, відпустили під заставу 500 000 грн (відео)

За інформацією прокуратури, жінка співпрацювала з представником РФ, який був пов'язаний із спецслужбами країни-агресора.

Директорку приватної школи під Києвом, яку підозрюють у розкритті окупантам позицій ЗСУ та наданні іншої інформації, суд випустив під заставу у 500 тисяч гривень. Про це йдеться у репортажі "ТСН".

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У прокуратурі повідомили, що обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала дії російських окупантів в Україні. Вона також співпрацювала з представником РФ, який брав участь в антиукраїнських інформаційних акціях та був пов'язаний із спецслужбами РФ.

"Жінка передавала йому інформацію про розташування ЗСУ, тероборони, а також про діячів України", — повідомили в прокуратурі.

Водночас, співробітники СБУ з'ясували, що у своїх вчинках обвинувачена мотивувалася тим, що росіяни обіцяли їй посаду Міністра освіти у своїй адміністрації.

Що відомо про підозрювану

Жінку затримали на початку липня, за звинуваченням у державній зраді. Незважаючи на те, що правоохоронці не назвали прізвище підозрюваної, журналістам вдалося встановити її через відкритий список справ Солом'янського суду міста Києва. Як виявилося, йдеться про Душкіну Аллу Миколаївну.

[ + – ] скріншот court.gov.ua

До початку російського повномасштабного вторгнення вона працювала у приватній школі під Києвом, а до цього Душкіна очолювала приватну школу в Печерському районі Києва і на той час мала прізвище Ратушна. За інформацією журналістів, ще 2020 року Алла Ратушна опинилася в центрі скандалу, коли змагалася за посаду директора школи із погрозами, зломами та крадіжкою документів.

Згідно з інформацією організації "Чесно", 46-річна Душкіна у 2020 році балотувалася до Київської міськради від політичної партії "ЗА Майбутнє", але не була обрана.

На своїй сторінці у Facebook у профілі жінка про себе говорить як про "начальника управління освіти Печерського району" та перебуває у Жіночому русі "ЗА Майбутнє".

Поки триває слідство, Душкіну тимчасово відсторонено від обов'язків. Коли стало відомо, що Душкіну підозрюють у держзраді, її колеги цією інформацією були шоковані.

У прокуратурі також повідомили, що проти підозрюваної зібрали достатньо доказів. Було призначене судове засідання, проте на нього Душкіна не з'явилася, нібито через її хворобу.

"Було призначено судове засідання — єдине, що надали — документи, за якими вона на лікарняному, тому судове засідання перенесено", — повідомили у прокуратурі.

Наступне засідання у справі суд призначив на кінець серпня. Якщо її вина буде доведена, жінці загрожує від 15 років ув'язнення до довічного ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині 14 українських співробітників Нацполіції перейшли на службу до окупантів. За даними СБУ, були встановлені особи всіх колаборантів, які вступили до лав так званого "управління МВС РФ у Херсонській області".