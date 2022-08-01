Беспрецедентный запрос: украинцы массово закупают электрические обогреватели на зиму (фото)
Масляные нагреватели воздуха в украинских онлайн-магазинах уже отсутствуют, однако другие виды все еще можно купить.
В июле спрос на электрические обогреватели среди украинцев вырос в 20 раз. Кроме того, в 13 раз увеличился ажиотаж на электропростыни и электроодеяла. Об этом рассказали в пресс-службе компании Rozetka.
Крупнейший онлайн-ритейлер отметил, что это беспрецедентный запрос на эти товары.
Директор по маркетингу компании Евгений Образок рассказал, что чаще всего украинцы покупают инфракрасные электрические обогреватели и масляные нагреватели воздуха.
Можно ли еще купить электрические обогреватели?
Фокус проанализировал ассортимент электрических обогревателей на трех крупных сайтах, где продают технику. Отметим, что масляные нагреватели на украинском рынке в дефиците по сравнению с другими видами.
Например, на двух из трех сайтов в наличии нет ни одного такого нагревателя. В еще одном онлайн-магазине есть несколько позиций масляных обогревателей, однако их мало, если сравнивать со всем ассортиментом, который был ранее.
Электрические обогреватели других характеристик все еще в наличии. Например, инфракрасных нагревателей в украинских интернет-магазинах есть много и в разной ценовой категории.
Такая же ситуация на рынке конвекторных обогревателей — их все еще есть много.
Керамические нагреватели воздуха есть в наличии в широком ассортименте на двух из трех сайтах.
Напомним, 30 июля стало известно, что украинские власти объявляют обязательную эвакуацию на Донбассе. В регионе отсутствует газоснабжение, из-за чего государство не сможет обеспечить людей отоплением в зимний период.
8 июля Фокус писал о том, как лучше подготовится к зиме. Украинцам стоит заменить окна и двери дома на герметичные, по возможности утеплить фасад, чтобы повысить энергоэффективность жилья.