Беспрецедентный запрос: украинцы массово закупают электрические обогреватели на зиму (фото)

Масляные нагреватели воздуха в украинских онлайн-магазинах уже отсутствуют, однако другие виды все еще можно купить.

В июле спрос на электрические обогреватели среди украинцев вырос в 20 раз. Кроме того, в 13 раз увеличился ажиотаж на электропростыни и электроодеяла. Об этом рассказали в пресс-службе компании Rozetka.

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Крупнейший онлайн-ритейлер отметил, что это беспрецедентный запрос на эти товары.

Директор по маркетингу компании Евгений Образок рассказал, что чаще всего украинцы покупают инфракрасные электрические обогреватели и масляные нагреватели воздуха.

Можно ли еще купить электрические обогреватели?

Фокус проанализировал ассортимент электрических обогревателей на трех крупных сайтах, где продают технику. Отметим, что масляные нагреватели на украинском рынке в дефиците по сравнению с другими видами.

Например, на двух из трех сайтов в наличии нет ни одного такого нагревателя. В еще одном онлайн-магазине есть несколько позиций масляных обогревателей, однако их мало, если сравнивать со всем ассортиментом, который был ранее.

[ + – ] Масляные обогреватели [ + – ] Масляные обогреватели [ + – ] Масляные обогреватели

Электрические обогреватели других характеристик все еще в наличии. Например, инфракрасных нагревателей в украинских интернет-магазинах есть много и в разной ценовой категории.

[ + – ] Инфракрасные обогреватели [ + – ] Инфракрасные обогреватели [ + – ] Инфракрасные обогреватели

Такая же ситуация на рынке конвекторных обогревателей — их все еще есть много.

[ + – ] Конвекторные обогреватели [ + – ] Конвекторные обогреватели [ + – ] Конвекторные обогреватели

Керамические нагреватели воздуха есть в наличии в широком ассортименте на двух из трех сайтах.

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Напомним, 30 июля стало известно, что украинские власти объявляют обязательную эвакуацию на Донбассе. В регионе отсутствует газоснабжение, из-за чего государство не сможет обеспечить людей отоплением в зимний период.

8 июля Фокус писал о том, как лучше подготовится к зиме. Украинцам стоит заменить окна и двери дома на герметичные, по возможности утеплить фасад, чтобы повысить энергоэффективность жилья.