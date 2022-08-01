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Украина Российско-украинская война

Беспрецедентный запрос: украинцы массово закупают электрические обогреватели на зиму (фото)

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Электрические обогреватели
Украинцы массово закупают электрические обогреватели на зиму

Масляные нагреватели воздуха в украинских онлайн-магазинах уже отсутствуют, однако другие виды все еще можно купить.

В июле спрос на электрические обогреватели среди украинцев вырос в 20 раз. Кроме того, в 13 раз увеличился ажиотаж на электропростыни и электроодеяла. Об этом рассказали в пресс-службе компании Rozetka.

Крупнейший онлайн-ритейлер отметил, что это беспрецедентный запрос на эти товары.

Директор по маркетингу компании Евгений Образок рассказал, что чаще всего украинцы покупают инфракрасные электрические обогреватели и масляные нагреватели воздуха.

Можно ли еще купить электрические обогреватели?

Фокус проанализировал ассортимент электрических обогревателей на трех крупных сайтах, где продают технику. Отметим, что масляные нагреватели на украинском рынке в дефиците по сравнению с другими видами.

Например, на двух из трех сайтов в наличии нет ни одного такого нагревателя. В еще одном онлайн-магазине есть несколько позиций масляных обогревателей, однако их мало, если сравнивать со всем ассортиментом, который был ранее.

Масляные обогреватели
Масляные обогреватели
Масляные обогреватели
Масляные обогреватели
Масляные обогреватели
Масляные обогреватели
Масляные обогреватели
Масляные обогреватели
Масляные обогреватели

Электрические обогреватели других характеристик все еще в наличии. Например, инфракрасных нагревателей в украинских интернет-магазинах есть много и в разной ценовой категории.

Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели

Такая же ситуация на рынке конвекторных обогревателей — их все еще есть много.

Конвекторные обогреватели
Конвекторные обогреватели
Конвекторные обогреватели
Конвекторные обогреватели
Конвекторные обогреватели
Конвекторные обогреватели
Конвекторные обогреватели
Конвекторные обогреватели
Конвекторные обогреватели

Керамические нагреватели воздуха есть в наличии в широком ассортименте на двух из трех сайтах.

Керамические обогреватели
Керамические обогреватели
Керамические обогреватели
Керамические обогреватели
Керамические обогреватели
Керамические обогреватели
Керамические обогреватели
Керамические обогреватели
Керамические обогреватели

Напомним, 30 июля стало известно, что украинские власти объявляют обязательную эвакуацию на Донбассе. В регионе отсутствует газоснабжение, из-за чего государство не сможет обеспечить людей отоплением в зимний период.

8 июля Фокус писал о том, как лучше подготовится к зиме. Украинцам стоит заменить окна и двери дома на герметичные, по возможности утеплить фасад, чтобы повысить энергоэффективность жилья.