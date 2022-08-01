Безпрецедентний запит: українці масово закуповують електричні обігрівачі на зиму (фото)

Олійні обігрівачі повітря в українських онлайн-магазинах вже відсутні, проте інші види все ще можна придбати.

У липні попит на електричні обігрівачі серед українців зріс у 20 разів. Крім того, у 13 разів збільшився ажіотаж на електропростирадла та електроковдри. Про це розповіли у пресслужбі компанії Rozetka.

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Найбільший онлайн-ритейлер зазначив, що це безпрецедентний запит на ці товари.

Директор з маркетингу компанії Євген Образок розповів, що найчастіше українці купують інфрачервоні електричні обігрівачі та олійні нагрівачі повітря.

Чи можна купити електричні обігрівачі?

Фокус проаналізував асортименти електричних обігрівачів на трьох великих сайтах, де продають техніку. Зазначимо, що масляні обігрівачі на українському ринку дефіцитні в порівнянні з іншими видами.

Наприклад, на двох із трьох сайтів немає жодного такого обігрівача. Ще в одному онлайн-магазині є кілька позицій масляних обігрівачів, проте їх мало, якщо порівнювати з усім асортиментом, який був раніше.

[ + – ] Олійні обігрівачі [ + – ] Олійні обігрівачі [ + – ] Олійні обігрівачі

Електричні обігрівачі інших характеристик все ще є. Наприклад, інфрачервоних обігрівачів в українських інтернет-магазинах є багато і різної цінової категорії.

[ + – ] Інфрачервоні обігрівачі [ + – ] Інфрачервоні обігрівачі [ + – ] Інфрачервоні обігрівачі

Така ж ситуація на ринку конвекторних обігрівачів їх все ще є багато.

[ + – ] Конвекторні обігрівачі [ + – ] Конвекторні обігрівачі [ + – ] Конвекторні обігрівачі

Керамічні обігрівачі повітря є в широкому асортименті на двох з трьох сайтах.

[ + – ] Керамічні обігрівачі [ + – ] Керамічні обігрівачі [ + – ] Керамічні обігрівачі

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що українська влада оголошує обов'язкову евакуацію на Донбасі. У регіоні немає газопостачання, через що держава не зможе забезпечити людей опаленням у зимовий період.

8 липня Фокус писав про те, як краще підготується до зими. Українцям варто замінити вікна та двері будинку на герметичні, по можливості утеплити фасад, щоб підвищити енергоефективність житла.